川普發表全國演說 痛批拜登自誇政績

以溫馨耶誕布置為背景，美國總統川普向全國發表突襲式演說，細數二度執政首年政績，20分鐘內容，聚焦拜登時期留下的爛攤子難收拾。

挽救低迷民調 川普演說狂用數據

川普如今不但整體民調低迷，在向來自豪的經濟政策上也創下難堪的支持率。川普有意安撫失望的選民，深怕民眾在他任內感受到的通膨壓力不減反增，在演說中瘋狂引用數據，顯然有備而來。

川陷民調危機 共和黨裂痕加深

不只民生議題讓川普陷入民調危機，共和黨內裂痕加深構成挑戰。白宮幕僚長威爾斯接受時尚雜誌《浮華世界》的系列專訪，直指川普的「酒鬼型人格」，川普演說前夕出刊震撼性的內容，再掀起黨內風暴。

威爾斯還點名副總統范斯當了十年的陰謀論者，白宮表示威爾斯訪談內容，遭到斷章取義。川普也在第一時間護航，表示沒有要撤換幕僚長。

