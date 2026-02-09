川普發賀電祝高市早苗大勝掌控國會 日股突破57000點再創新高

2025年10月28日，川普（左）與高市早苗一同在神奈川橫須賀美國海軍基地發表演說。（取自高市早苗X／@takaichi_sanae）



日本首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會執政聯盟8日的眾議院選舉獲得壓倒性勝利，日經225在9日盤中突破5萬7千點，創下日股最高紀錄。美國總統川普也發出賀電，祝賀高市勝利。

高市大勝帶動日股 推漲主要因素為何？

產經新聞報導，日經225在9日的漲幅一度超過3千點，市場對於「高市交易」的正面反應十分明顯。市場預期以「負責任的積極財政」為政策主軸的高市內閣獲得國民信任，政權將長期延續，促使各類股票買盤大幅增加。基於對未來經濟財政政策預期而出現的「高市交易」（Takaichi Trade）推高了股價，市場認為「5萬7千點只是一個過渡點」，之後股市會再次上漲。

日經225在9日盤中一度觸及57,337.07點。（取自谷歌股市）

不過，路透社報導，美元兌日圓仍走強，一度觸及1：157後半。隨後，由於財務官三村淳表示對匯率「保持高度警戒並密切注視」，美元回落至156日圓後半。財務大臣片山皐月也在8日表示，如有必要將與市場進行「對話」。野村證券首席外匯策略師後藤祐二朗表示，有在市場聽到「存在利率檢查和口頭干預的可能性」的聲音，導致匯率出現緊張波動。

川普發文祝賀高市 高市期待白宮訪問

另一方面，川普在真實社群發文祝賀高市，「祝賀高市早苗首相和她的執政聯盟在今天這場至關重要的選舉中取得壓倒性勝利。她是一位備受尊敬且廣受歡迎的領袖。早苗大膽而明智的提前大選決定取得了巨大成功。她的政黨現在掌控著國會，擁有歷史性的三分之二超級多數席次——這是自二戰以來的首次。早苗勇敢且明智地決定提前舉行選舉收穫了巨大回報。她的政黨現在掌控立法機關，擁有自二戰以來首次的歷史性3分之2超級多數。」





「給早苗：能夠支持你和你的聯盟是我的榮幸。我祝你在推行保守政策與以實力維持和平的議程上取得巨大成功。那些熱情投票、最棒的日本人民將總是得到我的堅定支持。」

高市對此在X上以英文和日文回覆：「我衷心感謝唐納德‧J‧川普總統的溫暖文字。我期待今年春天訪問白宮，並繼續與白宮共同努力，進一步加強日美同盟。日美同盟與日美友好關係是建立在深厚信任、緊密且強韌的合作之上。我們同盟的潛力是無限的。讓我們共同努力，確保日美同盟繼續為我們兩國乃至世界帶來和平與繁榮。」

