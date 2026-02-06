川普發選舉陰謀論影片 將歐巴馬、蜜雪兒畫成猴子

美國總統川普5日在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)分享一段大約1分鐘的影片，影片內容將民主黨籍的美國前總統歐巴馬(Barack Obama)及其夫人蜜雪兒描繪成猴子，引發民主黨人譴責。

這段影片主題與選舉有關，在影片尾聲時，歐巴馬與蜜雪兒的臉出現在兩隻猴子身體上，時間約1秒；影片的背景音樂則是動畫電影獅子王的電影配樂。

這支影片提到2020年美國總統大選時的「選舉舞弊」爭議，當時有不實說法指控民主黨「偷走選舉結果」。

川普將影片上網後，至美國時間6日清晨已獲得數千網友按讚。加州州長紐松(Gavin Newsom)辦公室抨擊川普貼文，怒批川普此舉「令人作嘔」，並說每一個共和黨人都應該譴責。曾任歐巴馬幕僚的羅茲(Ben Rhodes)也譴責這段影片，他在X發文，「隨川普和他的種族主義支持者們去，未來美國人會愛戴歐巴馬夫婦，而將他視為我們歷史上的污點」。

川普去年在「真實社群」發布一段AI生成的影片，片中歐巴馬在橢圓形辦公室被捕，並且身穿橘色囚服被關在監獄裡。之後川普又發布另一段AI生成影片，片中美國眾議院少數黨領袖，民主黨的傑福瑞斯戴假鬍子和墨西哥帽。傑福瑞斯是非裔美國人；他稱這支影片有種族歧視色彩。