川普發黑白照自封「關稅之王」 宣布對歐加徵關稅：直到收購格陵蘭為止

川普近日在自家社群平台「真實社群」發上個人照，配文「關稅之王」（The Tariff king）。（翻攝自Truth Social@DonaldTrump）

歐洲各國強硬反對美國收購格陵蘭島（Greenland），對此，美國總統川普（Donald Trump）再度祭出關稅重拳，試圖透過經濟施壓促使盟友在領土議題上做出讓步。川普17日先於社群媒體發布個人黑白照，並自詡為「關稅之王」（King of Tariffs），隨後宣布對8個歐洲國家加徵最高達25％的關稅，直到其順利購買為止，此舉也讓美歐外交關係降至冰點。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）連續PO出2張個人黑白照，照片分別寫上「關稅先生」（Mister Tariff）、「關稅之王」（The Tariff king），該則貼文也被白宮官方X帳號同步轉發。

川普隨後宣布，自2月1日起，美國將針對丹麥所有輸美商品加徵10%關稅，與此同時，挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等7個北大西洋公約組織（NATO）盟國，也將同樣面臨10％關稅。川普強調，若以上國家仍不讓步，關稅稅率將於6月1日提高至25％，「直到對購買格陵蘭一事達成協議為止」。





