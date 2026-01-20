川普發「旗插格陵蘭」登島圖！稱歐洲領袖「不會太強烈反彈」

美國總統川普（Donald John Trump）對格陵蘭展示出「勢在必得」企圖心，他認為歐洲領袖對於他試圖收購格陵蘭的計畫不會「太強烈反對」，還在自家社群平台發布「登島圖」旗插格陵蘭。

川普在社群平台發布「登島圖」旗插格陵蘭。（圖／翻攝Truth Social「realDonaldTrump」）

川普20日在社群平台上「真實社群」（Truth Social）發布多張圖片，強調格陵蘭島對美國的重要性。其中一張，只見他手持美國國旗站在格陵蘭島，身旁有副總統范斯（J. D. Vance）及國務卿魯比歐（Marco Rubio），並有指示牌寫著「格陵蘭島2026年成為美國領土」。另一張照片則展現川普在白宮會見歐洲領袖，背後展板上的地圖將美國本土、加拿大、格陵蘭島及委內瑞拉都覆蓋上美國國旗。

川普在社群平台上表示，他已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭島議題進行電話溝通，並計劃在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間與各方討論此事。川普強調，自己已向所有相關人士表達，格陵蘭島「對美國國家及全球安全至關重要，此事沒有回頭路」。

川普白宮見歐洲領袖，背後展板將加拿大格陵蘭覆蓋美國國旗。 （圖／翻攝Truth Social「realDonaldTrump」）

綜合《法新社》、《CNN》報導，川普在啟程前往論壇時在佛羅里達州被記者問到，準備對反對他計畫的歐洲領袖說什麼時回答：「我不認為他們會太強烈反對。我們必須擁有它，他們不得不表態。」「他們沒辦法保護它。丹麥人是很棒的人，我也知道他們領袖很優秀，但他們甚至不去那裡。」「那個，500年前有艘船曾到過那裡然後離開，這樣並不代表你就有所有權。所以我們會和各方討論這項議題。」

對於美國與歐洲多國間的格陵蘭島爭議，川普於17日表示，將對歐盟成員丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭，以及英國和挪威加徵關稅，直到美國獲准收購格陵蘭島為止。

