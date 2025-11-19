川普白宮宴請沙國王儲 馬斯克、黃仁勳均為座上賓

美國富豪馬斯克(Elon Musk)18日與美國總統川普(Donald Trump)和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)在白宮共進晚餐，這是自從今年稍早馬斯克與川普公開激烈爭吵以來，兩人第二次共同公開露面。

馬斯克的出席可能意味著，這位特斯拉(Tesla)執行長和美國總統之間動盪的關係正在緩和。

馬斯克去年支持並資助了川普的競選活動，並在今年年初成為其政府的親密顧問，領導政府效率部(Department of Government Efficiency, DOGE)，並監督聯邦支出和工作職位的裁減。

廣告 廣告

但兩人很快就決裂了。這位億萬富豪在社群媒體上抨擊川普的全面稅收和支出法案，稱其財政魯莽，並表示他計畫創建新的政黨。川普則反擊，威脅要切斷馬斯克旗下公司從聯邦政府獲得的數十億美元補貼。

分析家指出，這場爭端，加上馬斯克極右派的政治言論，損害了特斯拉的品牌形象、銷售和股價。

此後，馬斯克和川普很少公開同框。馬斯克最後一次被拍到與川普握手，是在9月時保守派活動人士柯克(Charlie Kirk)的一場追悼會上。

川普正在接待沙烏地阿拉伯實際上的統治者沙爾曼王儲，沙爾曼正尋求重塑其國際形象，並加深和華盛頓之間的關係。其他出席晚宴的人包括葡萄牙足球明星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)，以及輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(編輯：宋皖媛)