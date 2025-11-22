川普白宮晤曼達尼 友好互動顯示願意尋求合作空間
美國總統川普（Donald John Trump）與紐約市當選市長曼達尼（Zoran Mamdani）21日在白宮進行會晤，雙方就住房負擔能力、對紐約的共同熱愛以及其他議題進行了交流。據悉過程氣份相當和諧友好，令外界相當訝異。因為川普過去曾在曼達尼競選期間多次稱其為「共產主義者」，甚至威脅若曼達尼當選將撤回對紐約的聯邦撥款。
據CNN報導，會晤期間，當曼達尼被記者追問是否認為川普是法西斯主義者時，川普打斷了他的回答，笑著說：「沒關係，你只要說『是』就行了。這樣比較容易，比解釋容易多了。」同時還開玩笑地拍了拍曼達尼的手臂。這種友好互動與雙方先前的敵對姿態形成鮮明對比，顯示兩人願意尋求合作空間。
川普在會後表示對曼達尼的評價極為正面：「他做得越好，我就越高興。」川普甚至表示願意在曼達尼治理下的紐約市生活。「我真的會——尤其是在會面之後，絕對會，」川普補充說，「我們有很多共識，比我想像的要多。」
對曼達尼而言，與白宮建立良好關係符合紐約市的利益。根據州審計長的說法，紐約市2026財政年度預算依賴於74億美元（約2,320億元新台幣）的聯邦資金。曼達尼表示，21日的會議「集中於一個共同的欣賞和熱愛的地方，那就是紐約市。」
除了住房可負擔性外，兩人表示在能源成本、公共安全和中東和平等問題上也能找到共同點，甚至在移民執法和以哈衝突等分歧議題上，雙方言辭都有所緩和。
會議的舞台布置也頗具象徵意義。川普和曼達尼在記者進入橢圓形辦公室前私下會面了半小時以上，期間曼達尼表示兩人欣賞了前總統羅斯福的肖像，他還在肖像旁拍了照。與其他全球領導人會面時的平起平坐不同，川普坐在辦公桌後，曼達尼則站在他身後稍偏的位置。
川普對曼達尼能否在1月1日上任後做好工作充滿信心，「我認為他會讓一些保守派人士感到驚訝。」
