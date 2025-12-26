川普白宮東廂大改造 明年1月揭示更多宴會廳細節

路透社25日報導，美國國家首都規劃委員會(National Capital Planning Commission)表示，白宮將在下個月初的聽證會中，針對美國總統川普(Donald Trump)的白宮東廂(East Wing)宴會廳計畫公布更多細節。

川普曾表示，新宴會廳將耗資4億美元，而且規模超出相鄰的白宮建築。但這項計畫已遭到文物保護人士的法律挑戰，而民主黨議員則稱此舉濫權，正在調查有哪些金主支持這項計畫。

經國會特許成立、管理華盛頓地區聯邦土地規劃的國家首都規劃委員會在網頁指出，白宮將於明年1月8日在會會議中，針對東廂的重建計畫提供「訊息簡報」。

白宮並未立即回覆置評要求。

委員會主席夏夫(Will Scharf)拒絕對前東廂的拆除、場地活動的準備、或是對歷史建物可能造成的影響進行審查，這將是對這處歷史性建築數十年來的最大改變。

夏夫是白宮助理，曾擔任川普的私人律師。

由國會特許成立的非營利組織「歷史保存國民信託」(National Trust for Historic Preservation，NTHP)則正提告要阻止興建工程，認為擬議中佔地9萬平方英尺(8360平方公尺)的宴會廳，規模將超過佔地5萬5千平方英尺的其他白宮建築。

本案法官這個月稍早拒絕核發臨時限制令來阻止這項項目，理由之一是這項工程的規模、範圍與其他詳細計畫尚未最終確認。

另一場聽證會則安排在下個月進行。

在美國明年將慶祝「獨立宣言」(Declaration of Independence)簽署250週年之際，過去曾是房地產開發商的川普，已親自參與了對白宮與美國首都的打造。 (編輯:柳向華)