川普白宮砍減肥藥價 藥廠代表「當場昏倒」台灣諾和諾德：非本公司員工

記者簡浩正／台北報導

美國總統川普6日在白宮橢圓辦公室宣布，與禮來和諾和諾德公司達成協議以降低減肥藥價格時，一名與會者突然昏倒。（圖／翻攝自白宮官網）

美國總統川普昨日在白宮辦公室宣布，已和藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成大幅調降減肥藥售價的協議，未料在場一名藥廠高層突然暈倒在地，使記者會一度中斷。外傳昏倒者為諾和諾德全球品牌主管芬德利（Gordon Findlay）。對此，台灣諾和諾德今（7）日發聲明澄清，「該人士並非諾和諾德員工」。

有媒體報導，昏倒男子是諾和諾德全球品牌主管芬德利；白宮發言人李維特在事發後發表聲明，證實該名男子為現場「一家醫療保健公司」代表，目前狀況良好。

台灣諾和諾德今日晚間發布聲明，表示今日部分外電報導指稱諾和諾德員工於美國白宮會議中暈倒。「經查，該人士並非諾和諾德員工，特此澄清，敬請於相關報導中協助更正，承蒙協助，萬分感謝。」

