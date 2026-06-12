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美國總統川普將在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事，拉開一系列大型體育活動的序幕。此舉適逢川普80歲生日，旨在展現國家強盛形象，卻也引發外界質疑其利用體育進行政治宣傳與「體育洗白」的爭議。

根據路透社（Reuters）報導，在川普的極力推動下，白宮南草坪將破天荒搭建起格鬥八角籠，於本週日舉辦UFC混合武術格鬥賽。這場活動不僅適逢美國國旗日，更是川普的80歲生日。除了UFC，川普還成功說服印地賽車（IndyCar）今年夏天在華盛頓國家廣場（National Mall）舉辦大獎賽，加上剛開踢的美加墨世界盃，川普政府正積極利用體育熱潮，為2028年洛杉磯奧運造勢，並提升川普的個人地緣政治品牌。

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然而，這項史無前例的白宮格鬥賽也招致強烈批評。反對人士指責川普正在進行「體育洗白」（sportswashing），企圖利用熱血的體育賽事，來轉移外界對其人權紀錄、移民政策及國際衝突的質疑。運動管理學者 Nick Watanabe 指出，這種做法毫不掩飾，川普顯然想藉由美國建國250週年的契機，向全世界宣告「美國很偉大，而他就是唯一的領導者」。

對此，美國國務卿 Marco Rubio 則大力捍衛，形容UFC在白宮舉辦是「美國外交軟實力的具體展現」，並宣布將與UFC展開公共與私營合作，將格鬥運動納入外交體系。不過，民主黨籍眾議員、同時也是前職業格鬥選手的 Sharice Davids 則表達擔憂，她認為在物價飛漲與國際局勢動盪之際，在白宮大興土木蓋格鬥場令人側目，更擔心體育運動因此遭到高度政治化。

原文出處：川普白宮草坪辦UFC格鬥賽！遭批「體育洗白」引爭議

本文由AI協作，經編輯審核後發布