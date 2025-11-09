川普白宮記者會「度估」全被拍！ 加州州長酸：瞌睡教父
美國總統川普曾誇口，自己一天只睡三到四小時，不過6日在一場白宮記者會上聆聽官員發表談話，他在底下疑似打瞌睡，畫面曝光，遭到加州州長紐森PO文嘲諷，「川普是瞌睡教父」。
罕見精神不濟 川普開會頻「閉眼點頭、揉眼」
白宮6日記者會藥廠代表受邀出席，宣布達成協議將大幅調降減肥藥價，會議中除了出現與會藥廠高層當眾昏倒的插曲，川普本人也罕見精神不濟，多次閉上雙眼點頭、揉眼睛或撐下巴。
川普在記者會上打瞌睡。圖／路透社
台上的自家官員講到重點，但整場記者會頻頻露出疲態的川普與睡神搏鬥，即將舉白旗投降，最後眼皮已經完全關上，這時的川普明顯累壞，癱坐在椅子上，雖然幾次試圖振作，但官員的談話有如催眠曲。
多年嘲諷拜登「瞌睡喬」 川普露疲態也挨酸
長年與川普不對盤的加州州長紐森趁機大虧川普，以電影《教父》為靈感，笑稱川普是「瞌睡教父」，並稱他是「瞌睡唐」，但川普該回神的關鍵時刻，還是不忘提及自己替前總統拜登取的綽號。
高齡79歲的川普多年來不斷嘲諷82歲的拜登缺乏活力，拜登任內公開場合閉目養神的畫面，屢次成為話題。美國總統行程滿檔又經常跨越全球各時區，年輕的幕僚都難以跟上，如果川普現在仍像第一任期內，聲稱一天只睡三到四小時，隨著年紀的增長，體力恐怕真的難以招架。
國際中心／張立德 編撰 責任編輯／張碧珊
