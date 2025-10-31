川普白宮辦萬聖節派對 發糖給超級英雄與小川普

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天晚間在白宮舉辦萬聖節慶祝活動，招待數以百計裝扮成各種角色的賓客，包括超級英雄、恐龍、甚至有小孩打扮成總統夫婦模樣。

美聯社報導，夜幕低垂時，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）暢銷歌曲「顫慄」（Thriller）的管弦樂版伴奏下現身白宮南草坪（South Lawn）。

兩人都未特別打扮，川普穿著藍色西裝、繫著紅色領帶並戴上印有USA的紅帽；梅蘭妮亞則是穿著橘色洋裝並配上棕色大衣。

川普夫婦向排成長龍的小朋友與家長發送印有總統徽章的禮盒，裡面裝著整條的賀喜（Hershey）巧克力棒與Twizzlers扭扭糖。臨時圍牆遮住川普新白宮宴會廳的施工現場，這項工程導致東廂（East Wing）被拆除，但仍可見停放在另一側的推土機。

川普說：「這隊伍排得真長，幾乎跟宴會廳一樣大。」

川普幾個小時前才結束為期6天的亞洲行，他這次造訪馬來西亞、日本與韓國，同時政府也進入關門的第30天，但白宮的傳統活動還是照常舉行。

川普對中國進口商品加徵關稅，導致美國進口商、零售商與消費者的萬聖節服裝庫存減少、價格攀升。不過，白宮外觀仍佈滿大量的秋季主題裝飾，包括橙紅相間的秋葉與菊花，通往陽台的樓梯也擺滿雕刻南瓜。

出席萬聖節派對的孩童多是軍人家庭與白宮幕僚子女。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）帶著裝扮成南瓜的年幼兒子共襄盛舉。前川普政府幕僚凱蒂．米勒（Katie Miller）化身骷髏，她的丈夫、白宮副幕僚長史蒂芬．米勒（Stephen Miller）則穿著西裝現身。

現場有數以百計的兒童，包括學步兒童到10幾歲的小孩，紛紛裝扮成蜘蛛人、美國隊長、芭蕾舞者、公主與小精靈的樣子。

兩個男孩穿著西裝、戴著川普帽子並露出跟川普一樣的燦笑，只差沒有梳個川普的招牌髮型，身旁的一名女孩穿著連身裙與白色外套，打扮得像第一夫人。有幾位家長也戴著跟川普一樣的USA帽子。（編譯：張曉雯）1141031