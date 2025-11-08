川普白宮開會「打瞌睡」畫面曝光 紐森酸：「瞌睡唐」又來了

加州州長紐森在社群平台上貼出川普於白宮會議中「閉目養神」的畫面，諷刺寫下「瞌睡唐又來了！（Dozy Don is back!）」，引發網友熱烈討論。 圖:翻攝自Governor Newsom Press Office X社群平台

美國總統川普（Donald Trump）6日在白宮橢圓辦公室宣布，與兩大藥廠禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）達成協議，將調降部分熱門減肥藥價格。不過，原本要宣示重大政策成果的場合，卻因川普被拍到「打瞌睡」的畫面掀起話題。

根據英國《獨立報》報導，當天會議上，川普在其他人發言時閉上雙眼，被媒體拍下清晰畫面，剛好此時發言的聯邦醫療服務中心負責人奧茲（Mehmet Oz）正談到「減重有助改善睡眠品質」，畫面形成強烈對比，引發外界熱議。

與川普關係緊張的加州州長（Gavin Newsom）隨後在社群平台發文嘲諷，「瞌睡唐又來了！（Dozy Don is back!）」一句話立刻引起輿論熱議。由於特朗普在上月的一次活動中也疑似打瞌睡，因此紐森這次才會說瞌睡唐「又」來了。

事實上，川普過去多次在公開場合嘲諷拜登精神不濟，常以「Sleepy Joe（瞌睡喬）」稱呼對手，甚至在造勢活動上播放拜登似乎打盹的片段，暗指他缺乏專注力與活力。如今角色對調，川普自己「閉眼養神」的畫面被拍下，也讓外界笑稱「報應來得真快」。

前白宮新聞秘書、現任MSNBC主持人普薩基（Jen Psaki）在節目中也嘲諷：「川普今天在聽衛生官員談老年癡呆、肥胖與睡眠不足時打瞌睡，這實在太明顯了，不是嗎？」

而川普的睡眠習慣長期以來也是白宮內部的謎團。前佛州司法部長邦迪（Pam Bondi）曾透露：「沒有人知道他什麼時候睡覺，他似乎永遠都在工作。」副總統范斯（JD Vance）也表示，川普經常在凌晨兩、三點打電話，清晨又再度來電討論公務，「有時候真的會懷疑他昨晚有睡過覺嗎？」這次「打瞌睡」事件，也讓外界再次關注川普的健康狀況。

這並不是這場會議上唯一的插曲，還發生另一突發狀況。當川普宣布美國民眾將能更輕鬆負擔減肥藥時，站在川普身後的諾和諾德醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）突然臉色發白、倒地不起，導致會議一度中斷。白宮稍後表示，芬德雷已送醫治療，狀況穩定。

