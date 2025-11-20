川普的世界觀與國防戰略構想

川普第二任期即將出爐的《國家安全戰略》（NSS）與《國防戰略》（NDS），儼然成為觀察川普的世界觀與美國全球角色重要文件。根據美媒報導，川普新版NSS草案不只火力全開抨擊移民與所謂「取消文化」，甚至還在文件中對海外極右政黨釋出公開友善與聲援態度，讓多名知情美國政府官員深感震驚。這份尚未對外公布的國安戰略文件，原本應是川普政府規畫美國全球戰略願景藍圖。然而，已經歷時數月的起草作業，進度嚴重落後。

川普的NSS可能從三個層次重新定義「威脅圖像」：第一層是中國，作為系統性戰略對手不變，科技競逐與印太海空態勢是重點；第二層是跨境灰色威脅，如芬太尼毒品走私、非法移民與幫派活動，被提升為主權與社會穩定問題；第三層則是文化與意識形態的「內部敵人」，如覺醒文化思潮與左派文化馬克思主義，被直接列為削弱軍力與社會凝聚威脅，反映川普對國家安全範疇的重新定義。傳統上，國安聚焦於軍事對手與外部挑戰，但川普治下，國安框架正快速向內轉，強化邊界、保衛文化、清除內部異端。這不只是策略轉變，更重新定義美國身份與國際角色。

廣告 廣告

2025NDS勢必呼應此一邏輯調整，初步可見三大重點：第一，將美國本土與西半球邊境列為最高優先戰區，軍力與情報回流國內，用軍事手段對付原本屬於司法與治安領域問題；第二，持續針對中國威脅進行嚇阻，強化第一島鏈作戰構想與印太聯合作戰能力，聚焦太空、網路與飛彈防禦；第三，在歐洲與中東維持有限承諾，轉向要求盟邦承擔更多地區責任。這份NDS可能對軍隊結構與文化進行清洗。

從川普與戰爭部長赫格塞斯發言來看，「去覺醒文化」將不只是口號，而是直接反映在預算與教育訓練政策。軍人將被要求「回歸打仗本質」，意識形態純化成為軍隊整頓重點。對台灣而言，川普的戰略重心仍將圍繞對中競爭，對印太與第一島鏈關注不會減弱，反而可能更直接與強硬。然而，美國對盟友期待也將改變。台灣若希望繼續獲得戰略支持，勢必須在國防投資、產業供應鏈重構，甚至在科技管制政策展現更高程度「實質貢獻」。

川普的NSS與NDS將讓美國從全球秩序維持者，轉型為邊界清晰、自我強化的堡壘型國家。它的基礎不再是普世價值與盟邦義務，而是迫使盟友站在更高風險、交易導向的環境來重新定位自身。台灣若要與這個「新美國」共處，需對美國戰略文化有深刻理解。畢竟，一個內向但高警覺的堡壘美國，對外期待的不再是共識與價值，而是成本與回報。而這，才是川普的世界觀透過NSS與NDS想要傳遞的真正戰略訊號。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）