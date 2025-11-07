川普的勝利！ 美最高法院裁定跨性別者不得自行選擇護照性別

美國最高法院裁定，允許川普政府執行一項政策，禁止跨性別與非二元性別人士在護照上選擇與他們性別認同相符的標記。

川普政府要求美國護照上的性別標註，與旅行者的生理性別一致。美國最高法院今天允許，這對跨性別者和非二元性別者來說，是一大打擊，他們一直抨擊川普政府這項政策違憲。（戚海倫報導）

美國最高法院裁定，允許川普政府執行一項政策，也就是禁止跨性別與非二元性別人士在護照上，選擇與他們「性別認同」相符的性別標記。美國有線電視新聞網CNN報導，這項命令代表美國總統川普在最高法院緊急案件清單上的又一次勝利，也代表著LGBTQ權利的又一次挫敗。

在一份簡短而且沒有署名的命令中，由保守派占多數的最高法院表示，這項政策不具有歧視性，命令中提到，「在護照上顯示持有人出生時的性別，並不比顯示其出生國家更違反平等保護原則。政府只是陳述歷史事實，並沒有對任何人造成差別待遇」。司法部長邦迪讚賞最高法院這項裁決，聲稱「只有兩種性別」，而司法部律師將繼續捍衛這項「簡單的真理」。

白宮發言人說，這項裁決是常識和川普總統的勝利，川普總統以壓倒性優勢當選，目的在將覺醒的性別意識形態，從我們的聯邦政府中清除。CNN報導，2021年美國總統拜登的政府允許人們在護照上選擇「X」性別標記，這個選項對一些雙性人和非二元性別者來說，尤其重要。