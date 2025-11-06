川普的台灣牌 買空賣空

川習會後川普自評滿分10分給自己打了12分的六星好評，然而全程100分鐘沒有提台灣問題，讓賴政府總算鬆了口氣。

川普1.0，習近平擺出「太平洋夠大，可以容納中美兩個大國」姿態，川普2.0，習近平以實力跟川普握手言和，相約明年深圳APEC、邁阿密G20再會。神氣的是習近平，鬆口氣的是賴清德，可暗自偷笑的人是川普。

美中經貿談判歷經日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里和吉隆坡五輪談判，最終在釜山化解僵局，握手言和，過程中「有沒有打台灣牌」是亮點，川習會上雙方領導人互動有說有笑，川普還遞小卡片頗有小心思，會議短短100分鐘就拍板搞定，看不出來五輪談判有多麼難搞。那麼「如果」川習會卡著台灣問題，猜猜結果會如何發展？會握手言和，還是僵局難解？川普又會打幾分呢？

合理推論，美中經貿僵局誰也不願退讓，最有可能打台灣牌的是美國，換取宣稱「不跪」的中國大陸屈服。這是美國蘭德智庫獻策「為北京採取漸進式統一創造最大誘因」；以及AIT拋出「台灣地位未定論」壓箱底的劇本；甚至《時代》雜誌刊登華府智庫學者高德斯坦投書，批評賴總統是「魯莽的領導人（Reckless Leader）」，把「棄台論」炒到全球最高點，老實說，很難不讓中國大陸心動。

川普上任10個月，替美國賺了幾千億關稅和幾個兆的投資，蘭德、AIT、高德斯坦，有沒有套好招，目前不知道，但台灣因此懸著一顆心七上八下、忐忑不安是事實，川普把美國巨棒外交（Big Stick Diplomacy）玩得淋漓盡致，溫言在口、棒子在手，既有胡蘿蔔、又有大棒子，攪亂兩岸一池春水，即使習近平有戰略定力，但最後點名賴清德是「問題學生」，得擔心成為談判籌碼被出賣！

根據外媒報導，川普前往韓國途中，在空軍一號專機上先向媒體透漏：「我甚至不知道我們是否會談到台灣，我不確定。他（習）可能想問一下，但也沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

好一個自問自答自嗨的老狐狸，本來美中經貿談判就不關台灣的事，川普突然扯「台灣就是台灣」，這不是此地無銀三百兩嗎？不然，川普心裡想的，台灣是什麼？難道還有其他選項嗎？不禁令人浮想聯翩。

川普打台灣牌，說白了，就是一樁買空賣空的策略。這麼多年來美國早已掏空中國大陸的「一中原則」，也掏空台灣的護國神山台積電，沒想到這個節骨眼，仍然可以搾出「台灣牌」的剩餘價值。

美中經貿僵局圓滿得解10分，川普費心鋪陳一樁買空賣空的「棄台論」，得意洋洋硬是給自己多加了2分，其實六星好評這2分，要拜賴清德所賜──「William，魯莽是高德斯坦說的，不是我川普喔」。（作者為資深媒體人）