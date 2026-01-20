川普的執念幕後：8年前看上格陵蘭 欲效法「這位」前總統擴張領土

2026年1月19日，美國總統川普在佛州棕櫚灘機場準備搭乘空軍一號前，回應媒體發問。路透社



美國總統川普崇拜19世紀中葉的前總統波爾克（James Polk），特別將他的肖像懸掛在白宮橢圓形辦公室，因為後者是美國史上擴張最多領土的總統。《華爾街日報》指出，川普近日強力要求將丹麥屬地格陵蘭納入美國版圖，正是因為心懷擴張領土的雄心壯志。

2018年，川普在第一個總統任期內，就曾要求當時的國家安全顧問波頓（John Bolton）研究這個問題：美國應該買下格陵蘭嗎？

波頓當時表示會研究此事，「我們在當地有重要戰略利益」。但當時媒體披露消息後，被視為笑談，川普隨即轉移關切焦點。然而時隔8年後，格陵蘭成為川普第二任期的主要目標之一，而且這次他顯得更加執著。

廣告 廣告

報導稱，「買下格陵蘭」的點子來自億萬富豪勞德爾（Ronald Lauder），他已在北極圈有不少投資。

勞德爾去年2月曾投書《紐約郵報》，稱川普希望將格陵蘭納為領土並非說笑。他寫道：「要了解格陵蘭，就要明白它不只是另一個戰略資產：它是美國的下一片疆土。」

●二度勝選後即研議「買下格陵蘭」

知情人士指出，川普在2024年11月勝選後，立刻開始和幕僚研商要花多少錢買下格陵蘭，並研擬格陵蘭礦產開採權的相關協議，近幾週來更加速相關討論。知情人士稱，這些方案可能遠多於格陵蘭居民目前從丹麥領取的福利。

身為地產開發商，他對於取得格陵蘭一直念念不忘。若能如願，將是美國1867年自俄羅斯手中買下阿拉斯加以來最重大的領土斬獲。

知情人士指出，在美軍本月初成功突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，川普視為外交政策的一大勝利，取得格陵蘭的企圖心更加旺盛。

事實上，早在2019年第一個總統任期內，川普就曾悄悄計畫派波頓赴哥本哈根與丹麥總理晤談，甚至川普2019年9月訪問波蘭前，也曾討論要順道與丹麥官員會晤，討論收購格陵蘭。

當時，波頓認為可以和丹麥協商更新1951年的《格陵蘭防衛協議》（Defense of Greenland Agreement），該協議已授予美國在當地享有廣泛權利，且可運作美軍基地。

●川普：擁有「所有權」才代表成功

然而，《華爾街日報》在2019年8月披露相關消息後，「情況急轉直下」，波頓說。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）當時表示，川普要買下格陵蘭的點子「很荒唐」。川普認為她的反應「惡劣」且「不當」，要求波頓取消丹麥之行。

如今，再次執政的川普對於施展權力更加肆無忌憚，身邊也更缺乏能提出逆耳忠言的幕僚。他強調丹麥應該「達成協議」將格陵蘭移交美國，且一再拒絕排除動用軍事力量。

他近期接受《紐約時報》訪問時更表示，對他而言，有了所有權「在心理層面上」才代表成功。他表示，「所有權能帶來的某些東西」是光靠簽署文件無法取得的。

報導也指出，川普已多次表達對美國軍力的信心，也開始更在乎自己將留下的政治遺產。他已向幕僚表示，希望加速完成更多事。

不過，川普政府官員表示，儘管川普威脅要對8個支持格陵蘭防衛的歐洲國家祭出關稅，實際決策仍屬未知。

部分川普幕僚私下表示，關稅與動武的威脅可能讓「買下格陵蘭」更加困難，甚至根本不可行。川普的強力施壓只是讓歐洲團結了反抗力量，而川普近幾天的態度也更加嚴厲。

在格陵蘭與丹麥，上週末都有民眾上街示威，反抗川普對格陵蘭的野心。有民眾表示，對於川普的舉動不解且憤怒。

在哥本哈根，一名有家人在格陵蘭的示威者說：「如果在美國這一切只是說說而已，我們這裡的感覺並非如此。大家都很害怕。」

