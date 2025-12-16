川普的對等關稅喊假的？美媒：自台灣進口商品僅23%須課稅
美國總統川普今年4月不分敵友祭出稅率驚人的「對等關稅」，對台灣進口商品一度高達32%，之後調降為20%暫時性稅率。不過美國媒體近日調查發現，川普政府過去數月來多次豁免課徵關稅項目，再加上尚未公布的半導體關稅，美國自台灣進口的商品目前僅23%須課徵對等關稅。
網路媒體「Politico」14日刊登一篇追蹤川普關稅措施的報導指出，川普今年4月以平衡貿易赤字、減少國債為由，向各國課徵「對等關稅」。但「Politico」調查發現，川普政府這項依據1977年《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）課徵的「緊急關稅」措施，其實有相當大的漏洞。
報導寫著：「對特定產品的關稅豁免，和主要盟友達成的貿易協議，以及相互衝突的進口關稅，使得超過一半進口商品得以豁免被大規模徵收緊急關稅措施。」
「Politico」依據去年的關稅項目追查發現，約有價值1.6兆美元的進口產品須被課徵緊急關稅(即對等關稅)。但同時間，另有1.7兆美元商品無須課稅。
報導整理多個美國主要貿易夥伴的商品課稅狀況。以台灣為例，美國去年從台灣進口價值1160億美元商品。其中35%屬於「232條款」課徵項目，42%商品因川普政府今年數度調整緊急關稅豁免項目而免被徵稅，未被豁免課稅的產品僅占約23%，在條列各國中佔比最低。
「232條款」涵蓋的產品包括半導體、藥品、汽車及零組件、關鍵產物等可能影響國家安全的項目。美國政府迄今尚未公布對半導體進行232條款調查後的關稅措施。
美台之間的貿易談判尚未達成協議。而已和華府達成協議的歐盟和日本各自有41%和16%的銷美產品項目可免被課徵緊急關稅。
至於和美國達成協議框架的南韓，有51%銷美產品列入「232條款」關稅項目，28%產品須課徵緊急關稅。
此外，加拿大和墨西哥則因與美國有「美墨加貿易協定」（USMCA）及「232條款」涵蓋的關稅項目，在不得疊加的狀況下，墨西哥有53%的銷美產品不受緊急關稅影響，而加拿大則有38%。
受影響較大的國家包括越南、印度、中國，均有逾半銷美產品須面臨課徵對等關稅。
「Politico」報導指出，川普在關稅措施上頻頻自打嘴巴。他多次宣稱關稅會由外國買單，並在國內創造更多工作機會。但今年9月和11月，白宮兩度宣布免除多項進口產品的對等關稅，稱是為了降低民生物價，代表川普政府也認了這些關稅措施會反映在國內物價成本上。
