川普總統的第二任期剛滿一年，威逼利誘，唯我獨尊，藉極限施壓指點江山，導致國際秩序大亂！他不惜一切要併吞加拿大、強取格陵蘭、奪回巴拿馬運河，擄掠委內瑞拉領導人及其油源，進一步還要在烏克蘭重建計畫中分一杯羹，攫取能源和礦業資源。這是新型的帝國主義，是在他推動民粹民族主義風潮，顛覆民權運動價值觀之餘，以「美國優先」為考量，藉武力威懾和關稅制裁等手段，對世界各國無分軒輊的巧取豪奪。

川普宣告美國對格陵蘭志在必得，絕不退讓，也不容任何歐盟或北約成員國橫加阻撓。他還威脅對反制國家課以高額關稅，包括丹麥、法國、德國、英國及其他北歐國家在內。這是跨大西洋盟國之間的分裂，但川普卻堅持國際法對他無效，他只認同自己的道德標準。這就是實力原則。

美國一心一意奪取格陵蘭的蠻橫手段，和俄羅斯面對烏克蘭的武力行動，如出一轍。歐盟過去4年間對俄羅斯採取強力對抗與制裁措施，難道一碰到美國老大哥的威嚇，就自動轉彎？

尷尬的是，美國新帝國主義讓歐洲各國想起過去積極推動的殖民帝國霸權，包括在亞非拉地區以拓展西方先進文明為名實施的暴政，從炮艦外交、帝國擴張、殖民戰爭，到各種非人道措施，無所不用其極。1960年代丹麥政府對格陵蘭島因紐特婦女4千多人強行節育，藉此控制原住民人口。這樣的悲慘故事和今天美國的霸權行徑，有何不同？

美國是西方霸道主義的繼承者，也是歐洲帝國主義的接班人。而今川普揭櫫的大美洲主義卻將歐盟視為敵體，翻臉而變成懲治的對象。他不但繼承第5任總統門羅主義的遺緒；而且倣傚第7任總統傑克遜的民粹主張，崇尚擴張領土並以白人為尊。傑克遜強制西班牙人割讓佛羅里達，進一步鼓吹兼併德克薩斯，他還逼迫印地安人放棄故土，流徙他鄉，導致原住民大量死亡。這和丹麥政府削弱因紐特人口政策一樣，居心叵測！

川普第二任推動的新帝國主義，是西方殖民帝國、白人中心主義和「美國偉大復興」（MAGA）這三者的雜揉與結合，既躁動又激進，目的是排除自由民主的政治秩序、否棄民權運動的性別平權與多元族群，進一步則動用移民及海關執法局大肆抓捕外國移民，以期保障白人的工作權與生存權。

但另一方面，川普卻希望美國和俄羅斯、中國一起三分天下，鼎足而立！藉此以保全美國在美洲的獨霸優勢，不再承擔北約領袖及世界警察的任務。這也反映出美國式微，實力不足的困境。

這正是川普面對國力衰頹，多層反思後的無奈選擇，同時也開啟霸權終結的新紀元。其中，基於規則的國際秩序正面臨斷層危機，結束的過程既動盪又艱辛，且無章法可言。川普的抉擇是甩鍋、退群，漫天要價，寧願與友為敵，絕不手軟。

由此看來，美國對台灣課徵15％關稅，要求對美投資5000億美元，強迫台積電將4成產能移往美國，這樣的帝國行徑，稱之為全壘打，也就不足為奇。