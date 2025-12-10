川普的新聯準會主席上台就會一直降息？ 聯準會很多人恐怕會說不

美國聯邦準備理事會主席鮑爾12月10日舉行利率決策後的記者會。路透社



美國聯邦準備理事會（Fed）飽受川普痛罵抨擊的主席鮑爾，即將在明年5月任期結束。外界普遍預期川普將會提名一個「更聽話」願意大幅降息的新主席。不過，就週三（12月10日）聯準會最新的利率決策以及前景預測來說，新主席可能要面對一個極度分裂的聯準會：已經有很多官員認為現在已經降息降過頭了。

週三的利率決策是鮑爾主持的利率決策會議倒數第四次，他還有三次會議要主持。而這次的利率決策會議已經出現近十多年來最為分裂的狀況，12名投票理事中9人支持這次降息0.25個百分點的決議，但是1名理事認為應降息0.5個百分點，還有2位理事認為根本不該降息。

這種有3人異議的狀況，已經是2014年以來最分歧的利率決議。而《華爾街日報》報導分析指出，看看聯準會官員對於經濟與利率前景預測的「點陣圖」，會看到更強烈的分裂。

這個點陣圖詢問聯準會總共19名官員，包括7名聯準會理事以及12名聯邦準備銀行總裁。聯準會的利率決策由12人組成的公開市場操作委員會（FOMC）做決定，這12人包括聯準會主席在內的7名理事，有常任決策權的紐約聯邦準備銀行總裁，另外4個席位是由另外11家聯邦準備銀行總裁每年輪流出任。

在此點陣圖中，很驚訝可以發現多達6名聯準會官員認定今年的利率是維持在3.75%到4%水準，也就是這次12月的利率決策根本不該降息。12人支持目前已經達成的3.5%到2.75%利率。而有1人認定利率應該在更低的水準。

這是很罕見的分歧狀況。從2021到2023年，連續三年19名聯準會官員的點陣圖預測都與最後的利率決策相符。這到去年2024年開始出現變化，當時已有4人認為利率應該要更高；現在則多達7人不同意目前做成決議的利率水準，異議比前一年幾乎翻倍。

這些「鷹派」的聯準會官員應是集中在這11名輪流加入利率決策的聯邦準備銀行總裁。以週三來說，認為不該降息的決策官員，就是芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee），以及堪薩斯聯邦準備銀行總裁施密德（Jeff Schmid）。

瑞士銀行（UBS）首席美國經濟學家品戈表示，現在的分歧也有可能是缺乏經濟數據導致。由於美國聯邦政府在10月到11月經歷了史無前例的超長期政府停擺，包括10月失業率、10月通膨等官方數據都無法發布，取消發布。

品戈說：「每次降息就會失去一些人的支持，你需要數據來說服這些人加入主流意見。」換言之，隨著美國官方經濟數據開始恢復正常發布，聯準會內部的分裂也許可以縮小。

