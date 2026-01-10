川普的格陵蘭 普丁的烏克蘭

蘇洵在《六國論》留下那句冷酷到近乎殘忍的政治定律：「以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。」這不是古人的道德說教，而是權力世界的物理法則：當主權被當作可交易資源，讓步不會止戰，只會降低侵略者的邊際成本。

今天的世界，烏克蘭面對普丁，格陵蘭面對川普；一個是炮火、占領與假公投，一個是購買、國安與軍事暗示。形式看似天差地遠，本質卻高度相似：為達目的，不擇手段。

殺人，以梃與刃，有何異乎？政治食人族，一個徒手，一個用刀叉；差別只在餐具，吞下去的都是他國的自決權與制度禁忌。

廣告 廣告

那麼，川普為何非要格陵蘭不可？答案並非單一，而是層層疊加，最終指向令人不安的結論：格陵蘭不是目標，而是示範品。

第一層理由，戰略位置。北極競逐升溫，格陵蘭位於北大西洋與北冰洋的關鍵節點；美國在島上的皮圖菲克太空基地長期承擔飛彈預警、飛彈防禦與太空監控任務，屬於美國本土防禦縱深的一部分。這類安全需求真實存在，也符合大國理性，並不荒謬。

第二層理由更關鍵：資源與供應鏈政治。在去風險年代，稀土與關鍵礦產成為戰略硬通貨。控制格陵蘭等於把「反中依賴」的一張王牌直接放進美國手中。

第三層理由：交易式帝國主義。格陵蘭人口稀少、地處邊陲，雖牽涉盟友卻不至於立刻引爆戰爭，成為理想的試驗場。它讓川普得以把「盟友」降格為「屋主」，把北約降格為「合約平台」，把安全承諾改寫為交換條款：我保護你，但你得付出格陵蘭。

問題於是從「美國能不能拿到格陵蘭」，轉變為美國要用什麼方式向世界宣告，規則可以重新定價。川普若真在乎國安效率，擴大協議、深化投資、強化軍事合作，都是更低成本、更可持續的選項。把主權轉移推上檯面，只會把本可談成的安全合作變成同盟裂解的引信。

這觸及北約的制度核心。北約第五條的嚇阻力，建立在一個前提之上：盟友堅若磐石，彼此不會成為威脅。當白宮把「對盟友動武」納入選項清單，即便只是談判姿態，也足以讓整個體系開始折價。

這也解釋了歐洲集體反彈的真正原因。普丁對烏克蘭，是外部侵略；川普對格陵蘭，則是把同盟體系內部改造成交易市場。前者用炮火逼你跪下，後者用帳單逼你簽字；本質上，都是把「你是否仍擁有自己」改寫為「你值多少錢」。

誠如蘇洵的警示，六國之敗，不在於不知秦強，而在於誤以為讓步是理性、交易能止血。今天的世界正站在同一個弔詭門檻上：你愈用主權去購買和平，和平就愈像一張會不斷通膨的帳單。

烏克蘭已用鮮血證明，格陵蘭若成為下一個案例，代價將不只是一座島嶼，而是戰後國際秩序對自身原則的最後一次背叛。（作者為世新大學管理學院院長）