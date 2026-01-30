川普的現實鐵拳打翻左派道德安慰劑

川普付諸閃電行動，雖然粗暴，卻又極為纖細。圖片取自白宮臉書

吳奕軍／鉅石智庫創辦人，曾任網路與投資高管

英國前首相鮑里斯．強生（Boris Johnson）近日在《每日郵報》（Daily Mail）發表一篇火力全開的文章，痛批歐洲左派與英國工黨政府對川普逮捕委內瑞拉獨裁者尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）的反應，簡直是「恨川普恨到崩潰」，完全無視此行動正在讓世界變得更安全、更乾淨。

強生於1月10日刊出的這篇文章語調辛辣，具有他典型英式幽默諷刺風格，直指那些「跨銀河左派尿床聯隊」成員如羅瑞．史都華（Rory Stewart）等人，已經被「川普恐懼症」搞到神智不清。2019年史都華曾經因爲無法接受強硬主張脫歐的強生出任首相，而辭去僅任職兩個月的國際發展大臣。

2026年開年沒多久，川普就送給全世界一記震撼彈。美軍三角洲部隊（Delta Force）在1月3日發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以迅雷之勢突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），成功逮補總統馬杜羅與其妻弗洛勒斯（Cilia Flores），帶回紐約面對毒品走私與恐怖主義指控。川普隨後宣布美國將「接管」委內瑞拉，直到政權安全過渡。此閃電行動震驚全球，也讓歐美左派集體抓狂。

強生指出，聞此，BBC（英國廣播公司）電視主播臉色比倫敦的陰天還灰，德國、法國、西班牙、荷蘭齊聲譴責美國，彷彿川普不是逮了個令歐洲也頭痛的毒梟暴君，而是把國際法當球，一腳踹進太平洋。

歐洲左派的「失心瘋症候群」

強生嘲諷BBC等主流媒體與歐洲左派政客集體崩潰，竟把川普比作普丁，甚至習近平，擔心世界淪為「拳頭大就有理」的時代，卻忽略「川普其實正在清除真正威脅自由世界的獨裁者」。

強生指出，委內瑞拉獨裁者馬杜羅不僅是美國起訴的毒梟，更是一個無民主正當性的暴君，公然操弄2024年選舉、迫害人民，導致約800萬人（佔總人口逾20%）流亡國外，資源豐富的委內瑞拉被搞到經濟崩潰、言論自由被系統性摧毀。重要的是，英國政府向來也不承認其合法性。

強生文中強調：川普是用相對人道的方式移除一個正在毀國的暴君，交給司法系統處理；普丁則是殘酷侵略烏克蘭、屠殺人民。痛批若把兩人相提並論，是對烏克蘭人的侮辱。

而英國工黨首相基爾．斯塔默（Keir Starmer）面對如此震撼事件，可能被嚇到斯文掃地，卻結結巴巴地說要「了解細節」再表態，強生據此譏其無能、是「軟弱沒肩膀的左派經典」。

強生要世人了解：川普在短短一年內，哈瑪斯被迫交還以色列人質、敘利亞暴君阿塞德逃亡莫斯科、伊朗核設施被摧毀、人民抗議加劇；川普並且扣押俄羅斯影子艦隊油輪、對俄羅斯提出高額懲罰性關稅法案，這些都讓「邪惡軸心」日子難過。川普正在逐一清除威脅自由世界的毒瘤，竟被左派罵成「脫韁野象」。

強生認為英國工黨政府溫吞無力，歐盟國家只會譴責，從不敢真正對抗獨裁政權。川普不想再等了，用綿密的策劃與閃電行動證明，膽識、決斷、付諸行動，才是改善世界沈淪僵局的關鍵。

對中俄勢力的戰略震懾

如同強生所描述，我認為川普閃電行動的道德正當性遠高於程序爭議。馬杜洛政權早已被國際社會普遍視為非法，美國以執法名義移除毒梟暴君，雖然難免引發國際法爭議，但拯救了千百萬委內瑞拉人民的未來，遠比坐視獨裁惡化更符合人道原則。

歐洲左派天天譴責普丁入侵烏克蘭，卻對馬杜洛的暴政視而不見；現在川普出手，他們反而拿「國際秩序」大作文章，這種虛偽造作的紙上談兵，正是強生等人士所痛批的「左膠」本質。

連歐洲也承認，馬杜洛不是什麼「合法元首」，他在2024年大選公然作票，使得總統候選人、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）流亡海外。馬杜羅以酷刑、失蹤、屠殺鎮壓異己，把原本的石油富國搞成跪拜中俄獨裁政權的人間煉獄，十年來約800萬人流亡。英國自始就不承認馬杜洛政權合法。

更荒謬的是，把此事跟普丁入侵烏克蘭相提並論。川普是用特種部隊精準逮補馬杜羅，沒有大規模轟炸、佔領國土，也無意與委內瑞拉交戰；普丁是燒殺淫掠、刻意轟炸醫院學校市場住宅區、暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。部分左派這種比喻不是無知，就是惡意利用與污辱烏克蘭人的血淚。

此外，川普的強硬行動的確帶來高效率的成果：從伊朗核設施被毀、敘利亞阿塞德倒台，到俄羅斯影子艦隊被成功截獲，這些都是真槍實彈的高壓行動，不流於空談，讓獨裁者陣營逐漸土崩瓦解。證明川普的「美國優先」並不是「孤立主義」，反而強化了保護自由世界的效果。

馬杜洛顯然是中國與俄羅斯的附庸，逮補他等於打臉習近平與普丁，是對中俄勢力的戰略震懾，也證明在美國的拉丁美洲後院，中國的武器、防空系統與債務外交，擋不住美國迅猛的實力，在美軍面前就只是擺設。這對台灣與其他受中共威脅的地區而言，是正面訊號，代表中共以債務陷阱與軍售滲透拉丁美洲，現在中共「保護傘」瞬間破功，北京勢必發抖。川普的「美國優先」強硬守護美國後院，也間接守護了印太。

國際法程序爭議雖然存在，聯合國與歐盟的批評有其理由，但是現實就是殘酷：當獨裁者把國家搞成跨國毒品集團、把人民當炮灰，西方文明國家多年來坐在旁邊呼籲譴責，卻只能眼睜睜讓暴政續命。川普付諸閃電行動，雖然粗暴，卻又極為纖細，也讓絕大多數的委內瑞拉人民看到了自由的希望，更讓普丁感受壓力，讓習近平看到晦暗的前景。

