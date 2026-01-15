川普的稀土夢？ 專家解析：為何格陵蘭坐擁資源卻難以變現

美國近日動作頻頻，總統川普主張不惜以武力拿下格陵蘭，讓天然資源爭議再度浮上檯面。早在一年前，時任的美國國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）曾言明：「此事涉及關鍵礦產、天然資源」。

格陵蘭坐擁化石燃料和關鍵礦產。在歐盟列出的34項關鍵原料中，格陵蘭至少有25項。

為確保獲得穩定的關鍵原物料，歐盟在2024年通過《關鍵原物料法》（Critical Raw Materials Act）。川普與歐盟一樣，都想著要削弱中國在這方面的主導地位。不僅如此，格陵蘭東、西部海域也有大量石油。

基礎建設不足 格陵蘭採礦難

由於石油與關鍵原物料的價格隨市場大起大落，礦產價值不易估算。格陵蘭礦產與委內瑞拉石油有著類似問題，開採前都須先砸重金在基礎建設上。採礦與化石燃料開發都屬資本密集產業，前期投入的大筆資金得等上多幾年才能獲利。

廣告 廣告

然而，格陵蘭僅首府努克（Nuuk）有足夠的道路建設，其他地區極為不便，可供大型油輪與貨船停靠的深水港更是不足。

全球的礦產與石油、天然氣等化石燃料開採均仰仗當地既有的基礎建設。有道路、港口、電力、住宅與專業技術人才的地方，才容易營運賺錢。但在格陵蘭，無論是想挖到第一車礦石，或想開採第一桶石油，都先得投入大筆金錢。

這就是為何格陵蘭老卡在兩難抉擇的原因——讓跨國企業加入開採，龐大的收益就會落入外人之手；想自行開發，卻沒有足夠的資金與開採能力。最終，就不了了之。

礦產開發的過去與現在

格陵蘭擁有豐富的礦藏早就不是新聞。丹麥國營廣播公司DR在2025年4月播放過一部紀錄片，揭露了丹麥從格陵蘭冰晶石礦場大賺一筆的過往。

這部影片掀起不小的政治和媒體風波，也打破「格陵蘭的財務都靠丹麥支撐」的印象。格陵蘭對外的關係中，礦產始終是重要且敏感的議題。

過去幾十年，外國公司不斷試圖在格陵蘭採礦，成果卻十分有限。與川普的說法恰恰相反，美國企業一直有機會到格陵蘭投資，只是採礦太燒錢、當地氣候又極其惡劣，因此才沒有公司邁入商業開採階段。

格陵蘭自然資源部長納撒尼爾森（Naaja Nathanielsen）曾在2025年表明，格陵蘭太過度依賴漁業，因此他希望礦業能成為「穩定、良好的附加選項」。

不過，因紐特團結黨（Inuit Ataqatigiit）於2021年上台後，便以污染為由禁止鈾礦開採。2023年澳洲礦業公司ETM為此控告格陵蘭與丹麥，並索賠760億丹麥克朗（約3748億台幣），相當於格陵蘭GDP的四倍。

ETM稱，政府貿然終止他們在Kvanefjeld （格陵蘭語Kuannersuit）的鈾礦計畫，造成龐大損失。不過，丹麥法院駁回大部分控訴。隨後有報導指出，ETM為規避高額訴訟費，可能會宣告破產。

ETM透過聲明表示，旗下的子公司GM「十多年來秉持誠意，與格陵蘭和丹麥政府密切合作」，而兩政府都曾利用GM的計畫宣傳，讓外界以為可安心在格陵蘭投資採礦。

2025年的一份研究形容，這類行為是典型的「假裝成受害者」（feigned victimisation），業者以「不公平程序下的受害者」來掩飾「追求利益的強勢玩家」的形象。

丹麥已將部分自治權移轉給格陵蘭，如今格陵蘭已掌握自己的天然資源，但兩者間仍保有分享採礦利潤的協議。因此，即便採礦地點在格陵蘭，丹麥的利益也會受影響。

丹麥每年提供約39億丹麥克朗的補助款給格陵蘭（約新台幣192億元），這筆錢約占格陵蘭國家預算的一半，並支撐著格陵蘭以漁業為主的經濟型態。根據協議，格陵蘭若有龐大的採礦利益，丹麥會從補助金額中扣除採礦利潤的50%。也就是說，在補助款的額度內，格陵蘭的採礦收入其實須與丹麥對分。

稀土資源與國家安全

近日，澳洲與美國共同投資的Critical Metals公司已獲准在格陵蘭南部設立永久辦公室，以便執行坦布里茲計畫（Tanbreez Project）開採稀土資源，其中也包含了重稀土。

就在隔日，採礦公司Amaroq也宣布，美國正考慮透過美國進出口銀行（EXIM）投資該公司的南格陵蘭計畫。一旦核貸成功，這將成為川普政府為海外採礦提供貸款的首例。

川普近日以行政命令要求撥款50億美元，用於支持涉及國家安全的採礦案，再度印證了採礦與軍事活動密不可分。

至於化石燃料，短期內開採的機率不高。格陵蘭政府早在2021年就以環保為由禁止化石燃料探勘和開採，至今國會多數仍支持這項禁令。再加上油價跟天然氣價格波動很大，天候惡劣、基礎建設不足等因素，就算美國全面掌控格陵蘭，開採仍有難度。

川普想掌控北極的理由很多，最重要的是取得強勢地位以對抗俄羅斯和中國，天然資源開採並非核心考量。

事實上，美國早就跟丹麥簽署國防協議，並在格陵蘭設立軍事基地。近期的一連串動作，更像是在昭告帝國野心再起。

本文作者Lukas Slothuus，為英國薩塞克斯大學（University of Sussex）全球研究（School of Global Studies）博士後研究學者。