川普的苦惱 台灣交易已是買方市場

透支實力搞最後一波掠劫，是川普在國際戰略上唯一能做的事。至於「唐羅主義」將為美國帶來多大的隱患與可預期的災難，他並不在乎，也不需要在乎，因為，從川普的角度看，現在不搶，以後就搶不到了。

川普接受紐時專訪，台灣人自然關心川普談及台灣問題的部分，於此，川普稱「這取決於他（習近平）想做什麼，但你知道，我已經向他表示，如果他那樣做，我會非常不高興，我認為他不會那樣做。我希望他不會。」

我會，我認為，我希望，連續三個主觀敘述，其實在迴避「美國已無力左右中國意志」的現實，所以潛台詞是「我不知道」。

關於這一段，真正重要的表述是：「等我們換了總統以後他可能會這麼做，但我認為在我擔任總統期間他不會。」這話暗示著兩點——3年後的4年內兩岸統一，以及他沒把握能在任內「交易台灣」。

「3年後的4年內」就是2032年，此說來自「正義使命-2025」軍演時，媒體釋放消息稱，包括各大智庫、美國國會方面，目前看法趨於一致，中國最可能攻台的時間點，會落在2032年。

也就是習近平第四任任期卸任前的「收官之作」。這或許也形成了川普的心證。

關於「交易台灣」，目前北京完全沒有展現對這筆大交易的興致，但有大陸學者非常保守地詮釋這筆交易，即「只要美方退回原來的台灣政策立場，中方就願意減少軍事動作」。這屬於「小交易」，估計川普不會有興趣，北京方面間接釋出的信息，可能令他感到沮喪。原本想兩頭套利的圖謀——榨乾台灣，勒索大陸——很有可能無法實現。

為什麼說「我認為在我擔任總統期間他不會」這句話，顯示川普對「交易台灣」沒把握？主要不是因為習近平不敢，或不能，而是因為多爭取3年，甚至6年的統一準備，北京有把握不需要用買賣方式達標，亦不急著求成於一時。而2028年至2032年這段期間，美國將因川普留下的負面遺產而更為衰弱。

個人認為，2032年確實是最後期限，但「最後期限」不代表就是唯一的統一時間點。什麼因素會影響統一時間點？除了軍事政治上的擦槍走火，還有大陸民心的不耐，以及台灣民心的可能轉向。

經過6次圍台軍演，川普知道習近平已在軍事方面準備充分，剩下的是政治決定這一關，而這一關主要的「心魔」是，收復台灣是否意味著「中國崛起」的結束。合理推測，習近平肯定會盡全力避免落入這個陷阱。此一「心魔」便是川普開價的底氣，然而，他任期只剩3年，習近平還有近7年，後者等得起，等「台灣價格」跌至合理範圍。

因此今年4月習川會時，兩人不會在台灣問題上「和平攤牌」。主要是川普並沒有準備好開出合理的價格，一方面，「榨乾台灣」還需要時間，另一方面，被視為「買家」的習近平，幾乎沒有弱點可供賣方趁虛而入。

大陸在軍事端準備充分的最大意義，就是將局勢扭轉成買方市場。那麼，如果在川普任內台海發生戰爭或封鎖，他當然會不高興，因為這意味著「台灣無償易手」，不但連交易這一段都省了，美方還得付出各種代價與中方周旋，且勝率還不高。

總之，川普急，習近平不急，台灣問題理論上還有數年的僵局。可以確定的是，北京與華盛頓在僵局中仍會用各自的方式，讓台灣繼續貶值。

這是好消息還是壞消息？你可以這麼想，戰爭，通常在爭有價值的東西，和平，往往是因為沒什麼好搶的。你說呢？

（作者為專欄作家）