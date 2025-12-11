川普的「數位鐵幕」即將落下：「老大哥」正在海關看著你！赴美免簽國遊客，需被審查5年份社群紀錄、還要提交生物識別訊息

川普政府的海關及邊境保衛局9日發布最新公告，未來針對包括台灣、英國、法國、德國、日本等42個免簽國家的旅客，將實施堪稱史上最嚴苛的入境審查——你必須交出過去5年的社群媒體活動紀錄、甚至是指紋、虹膜、DNA等生物識別訊息，否則可能無法進入美國國境，這項政策調整也將給予公眾兩個月的時間發表意見。​

過美國海關要交出什麼東西？​

根據美國海關與邊境保護局（CBP）的公告，這些免簽國的入境者除了提交過去五年的社群紀錄，還有同一時期所使用過的所有電話號碼、過去10年內使用過的所有電子郵件地址，以及臉部、指紋、DNA和虹膜生物識別訊息，包括子女在內的所有家庭成員的姓名、地址、出生日期和出生地。值得注意的是，包括美國的長期盟友英國、法國、澳洲、德國和日本在內無一倖免。​



CBP指出，對於旅行授權電子系統（ESTA）申請流程的相關調整，是為了遵守川普總統在其新任期第一天所發布的行政命令。該行政命令要求採取限制措施，確保赴美遊客「不會對美國的公民、文化、政府、機構或建國原則抱持敵對態度」。美國海關與邊境保護局（CBP）隸屬於國土安全部，該部門並未回應媒體的置評請求；擁有兩大社群媒體平台——Facebook和Instagram——的Meta公司，也沒有立即回應置評請求。

美國在台協會10日已在社群媒體表示，自15起申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將社群媒體帳戶隱私設定設為「公開」，以進行必要審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。根據AIT官網資訊，H1-B簽證為專業性職業工作人員簽證，H-4則是H簽證持有人的眷屬簽證，眷屬簽證在美國停留期間不得工作；F簽證是學生簽證，在美國學習機構參加非學術性或職業性的學習或訓練則是使用M簽證；J簽證為交流訪客簽證，由美國聯邦政府贊助申請人。



美國到底要查什麼？

白宮上週才指示領事官員，拒絕向任何曾在事實查核（fact-checking）或內容審查（content moderation）機構工作過的人發放簽證，指控這些人「共謀審查美國受到憲法保護的言論」；美國公民及移民服務局（USCIS）8月也曾表示，在評估希望在美國居住的人員的申請時，將開始關注其是否存在「反美」觀點，包括審查在社群媒體上的言論——這無疑是對入境者以及社群媒體從業人員的思想檢查。。



​美國海關與邊境保護局（CBP）聲稱有權搜索任何入境美國的旅客的電子設備。儘管旅客可以拒絕，但仍可能被拒絕入境。這波「反美審查」不僅針對遊客，更已全面波及希望在美生活或工作的外籍人士。此外，美國政府也要求外籍學生必須「解鎖」社群媒體檔案供查，拒絕者將被視為隱瞞活動，已有多名外籍生因為在網路上發表支持巴勒斯坦的言論遭到拘留。

美國​旅遊業受到衝擊

《衛報》稱，在川普第二任期的孤立主義政策衝擊下，美國旅遊業早已進入寒冬，因為川普推行了嚴厲的打壓移民政策，包括禁止所有庇護申請，並完全停止來自30多個國家的移民。在川普第二任期的孤立主義政策衝擊下，美國旅遊業早已進入寒冬。加州旅遊局預估，今年的外國遊客數量將下滑9%；洛杉磯的好萊塢星光大道（Hollywood Boulevard）今年夏天的步行人流更是慘跌50%；此外，賭城拉斯維加斯也因遊客銳減及手機博弈App的興起而元氣大傷。

更諷刺的是，象徵民權運動的「金恩紀念日」不再享有免門票優惠，取而代之的免費入場日，竟然是川普總統的生日。

據CBP統計，在2024年的4.2億過境旅客中，約有4.7萬名入境者的設備遭到搜查，專家預估在川普新政下，此數字將大幅飆升。這項政策的推出時機，對即將到來的體育盛事無疑是一場災難。美國明年將與加拿大、墨西哥共同主辦2026年世界盃足球賽（World Cup）。國際足總（FIFA）原本預計將有500萬名球迷湧入球場，並帶來數百萬名額外遊客。然而在川普政府高舉反移民大旗的背景下，這場足球盛宴恐將變調。

加拿大統計局表示，因為美加關係急劇惡化，今年7月駕車返回美國的加拿大居民人數比2024年同期下降了36.9%，從加拿大出發的商業航空旅行人數，也比去年同期下降了25.8%。《衛報》指出，除了遊客在海關必須面對美國政府要求揭露個資，美國也以其他方式限制外國遊客，包括外國遊客參觀大峽谷和優勝美地等國家公園每天將被「額外收取100美元」的費用。

人權組織示警「美國日益獨裁」

人權組織已經發出警告，若美國移民執法部門維持當前的高強度搜捕、甚至將種族納入執法因素（racial profiling），FIFA恐將淪為「日益獨裁的美國政府的公關工具」；體育與權利聯盟（Sport and Rights Alliance）已要求FIFA必須確保球迷與當地社區免受任意拘留與非法執法的侵害；倡導言論自由的團體「個人權利與表達基金會」（Fire）也譴責了這項新的旅遊規定：「那些希望體驗美國奇觀——從黃石公園到迪士尼樂園再到美國獨立紀念館——的人，不該擔心自我審查竟是入境的必要條件。」

雖然這項政策給予公眾兩個月的評論期，但在Meta（Facebook與Instagram母公司）皆保持緘默的情況下，這道「數位鐵幕」落下似乎已成定局。對於習慣了免簽便利的台灣旅客而言，未來前往美國之前恐怕得先問問自己：你在臉書上的哪一則貼文，可能會成為被海關拒於門外的理由？

