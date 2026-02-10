川普的3億美元政治獻金 竟成為共和黨期中選舉最大焦慮來源

美國總統川普掌控超過3億美元的政治資金，已成為共和黨力保國會微弱多數優勢的關鍵人物。然而，黨內領袖、捐款人及候選人表示，隨著11月中期選舉逼近，他們仍未獲得明確指引。



與川普結盟的團體，包括超級政治行動委員會「讓美國再次偉大公司」（MAGA Inc.），目前囤積巨額資金，可能影響全國各地的初選及大選對決。

共和黨內焦慮加劇因為川普？



但共和黨競選機構及盟友組織指出，他們對這些資金何時及何地投入仍一無所知，這讓策略規劃變得複雜，尤其在德州及喬治亞等關鍵州內黨內競爭日趨激烈。這種不確定性加劇共和黨內的焦慮，他們擔憂曠日廢時且耗資龐大的初選，可能削弱最終提名人選。

捐款人正將數百萬美元注入共和黨內鬥，而川普至今拒絕在多場備受矚目的選戰中做出背書，這些背書原本可迅速化解紛爭。私底下，有些共和黨人表示，川普似乎對日常競選決策保持距離。一名白宮親近人士向《華盛頓郵報》透露，有些日子總統似乎對共和黨支出計畫或背書不感興趣。

一名白宮官員反駁，表示川普仍專注於阻止民主黨奪回眾議院，並阻礙其立法議程。同時，幕僚及盟友堅稱川普正準備更積極介入。

共和黨人在等川普「乾綱獨斷」



本周一場橢圓形辦公室會議持續數小時，川普與顧問討論中期選舉策略，並強調他希望打破歷史模式，避免執政黨在中間選舉中受罰。一名熟悉會議內容人士回憶川普說：「我們會花費任何必要的金額，去完成它。」

這種不確定性在德州最為嚴重，參議員約翰．科寧（John Cornyn）正面臨嚴峻的共和黨初選挑戰。儘管與川普多次交談，科寧尚未獲得總統背書，這讓他的競選團隊及外部團體對預期支援程度感到困惑。

「我已多次討論為何支持約翰．科寧是最合理的選擇。」參議院多數黨領袖約翰．圖恩（John Thune，南達科塔州共和黨籍）上周對媒體表示，「我沒有任何內部消息，知道何時或如何發生。」

「世界上只有一個人能做這個決定，我們不能再等了。」科寧談及川普背書時表示，並指出提前投票即將開始。他補充，川普密切關注這場選戰，「每次我跟他通電話，他都會問『選情如何？』然後他會引用民調數據給我聽。」

《華盛頓郵報》取得的一份共和黨備忘錄，在黨內策略家間流傳，警告提名德州檢察長肯．帕克斯頓（Ken Paxton）可能需額外1億美元支出來保住席位。備忘錄寫著，「德州不能視為理所當然。」

激烈初選可能讓共和黨期中選舉挫敗？



全國共和黨人擔心激烈的初選可能讓黨在11月付出高昂代價，尤其若提名人選出線時已元氣大傷。有些參議院共和黨人公開表達對川普的挫折，他將在支持挑戰者或在涉及現任者的選戰中保持中立。

「我們實際上將花費共和黨對共和黨的錢，這毫無道理。」北卡羅來納州共和黨籍參議員托姆．提利斯（Thom Tillis）表示，他警告這種內鬥會耗盡大選所需資源。提利斯說，「當參議院領導基金公開支持科寧及卡西迪（Bill Cassidy），而川普總統要麼沉默要麼反對，這確實是個大問題。」

川普盟友反駁，總統的政治運作有過往實績，並擁有顯著財務優勢。「感謝川普總統的領導，MAGA Inc.將擁有資源，協助支持川普美國優先議程的候選人，包括鞏固邊境、維護街道安全、提振經濟，並讓所有美國人生活更負擔得起，」政治行動委員會發言人亞歷克斯．菲佛（Alex Pfeiffer）在聲明中表示。

總統盟友指出，近期特別選舉勝利證明川普介入可產生決定性影響。「川普總統及他的團隊全力支持我。」眾議員馬特．范．埃普斯（Matt Van Epps）在贏得特別選舉後表示。「我知道他們會在中間選舉中為整個美國優先團隊做同樣的事。」



