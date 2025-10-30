川普盛讚習近平「老朋友、偉大領導人」，習近平回捧「和平守護者」！美中領導人釜山王見王，峰會結果全球屏息以待

美國總統川普與中國國家主席習近平的釜山會晤今天（30日）終於登場，這不僅是川普重返白宮後，美中兩國最高領導人的首次面對面交鋒，更被視為一場可能決定全球未來數年政經走向的「世紀豪賭」，雙方能否在關稅壁壘、科技管制與地緣政治的鋼索上，找到新的平衡點，結束長達數月的貿易戰僵局，全球市場與政壇皆屏息以待。

根據美聯社的現場直播畫面，川普與習近平的車隊已先後抵達釜山金海空軍基地的會談場所。川普的座機「空軍一號」先在會場旁停妥，他下機後直接進入會場等待；不久後習近平的專機也降落，在美方禮賓司長克勞利（Monica Crowley）的迎接下步入會場。這場被川普在社群媒體上稱為「G2峰會」的會談，承載了全球經濟的巨大壓力與期盼。

自川普今年一月重返白宮以來，美中關係便在關稅與休戰、制裁與和解之間劇烈擺盪。美方一度祭出高達145%的懲罰性關稅，直到北京祭出稀土出口管制的王牌反制才稍見降溫，這場貿易戰不僅對兩國經濟影響深遠，更讓全球供應鏈陷入混亂。包括半導體、科技、航運等關鍵產業，都淪為雙方大國博弈的籌碼。不過上週末在吉隆坡舉行的部長級會談似乎出現了突破，美中雙方都意圖爭取時間，穩定這段瀕臨失控的關係，避免更深層的經濟痛苦。

川習一見面互誇，市場看好股市繼續漲

川普與習近平兩人在鏡頭前握手寒暄，為即將展開的高層會談揭開序幕。川普也在一會晤開始對習近平表示：「非常感謝能和我的老朋友——中國國家主席——在一起，我感到非常榮幸。仔細想想，我們認識這麼久了，他是一位非常傑出、備受尊敬的領導人。我們將進行一些討論。我想我們已經達成了很多共識，現在我們還會達成更多共識。習近平主席是一位偉大國家的偉大領導人，我相信我們將建立長期良好的關係、非常榮幸」。

Trump and Xi are meeting now in South Korea to discuss the fate of the world’s biggest trade fight. Follow our live blog for the latest:https://t.co/Gj0tEdcsEMpic.twitter.com/YU4YwLBkAi — Bloomberg TV (@BloombergTV)October 30, 2025

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」在韓國釜山登場。（美聯社）

習近平在川習會上指出：「當川普總統當選以來，我們3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係維持整體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。中美兩國國情不同，難免有些分歧，作為世界前兩大經濟體，有時也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，我和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前進。」

習近平說，川普總統熱心推動地區熱門議題解決，中方也一直以自己的方式就當前各種熱門議題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。習近平強調，中國的發展振興同川普總統要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。我願繼續同川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境。

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」在韓國釜山登場。（美聯社）

習近平還特別稱讚川普「非常關心世界和平、熱衷於解決各種地區熱點問題」：「我讚賞您為近期達成的加薩停火協議所作出的巨大貢獻。您在訪問馬來西亞期間，見證了柬埔寨和泰國簽署《關於邊境和平的聯合聲明》，您也曾為此提出意見。中國一直在以自己的方式幫助柬埔寨和泰國，我們也一直在努力和平談判、解決邊界爭端，推動和平問題。」《彭博新聞》指出，習近平在開幕致詞中提到泰柬衝突，從他過去開幕致詞通常僅限於客套話來看，加上川普最近曾表示中國沒有為泰柬和平談判提供協助，習近平的這項舉動頗為耐人尋味。

Allspring Global Investments LLC的投資組合經理Gary Tan則預計，隨著川習會的舉行，他看好亞洲股市將繼續上漲：「儘管我們的基本預期仍然是貿易休戰期將再次延長，結構性問題上進展有限，但如果會議氣氛積極，特別是如果聯準會公開市場委員會（FOMC）的鴿派指引能夠發揮作用，應該有助於維持亞洲股市的風險偏好。」

川習會前的盤算：貿易戰休兵，各取所需？

先前在搭乘空軍一號前往韓國途中，川普對隨行記者釋出樂觀訊息：「我認為我們將與中國的習主席舉行一次很棒的會談，很多問題都將得到解決。」他甚至暗示，敏感的台灣議題可能不會被提及，「我不知道我們是否會談到台灣。我不確定。他（習近平）可能會想問，但沒什麼好問的，台灣就是台灣。」這句「台灣就是台灣」在台派社群中也引發巨大迴響，認為是川普力挺台灣的明證，但遠景基金會副執行長宋承恩也在臉書上指出「川普想的是美中談判的議題，說台灣的問題跟台灣處理，如此而已，nothing more and nothing less.不要超譯：超譯越大，有可能失望越大」。

對於美中雙方背後的各自盤算，英國《金融時報》與《衛報》的分析，此次會談最核心議程無疑是貿易問題。華府與北京的官員們在會前密集磋商，試圖勾勒出一份貿易協議的輪廓，以終結數月來的經濟混亂。擺在檯面上的交換條件隱約可見：北京似乎同意將其最新的稀土出口管制推遲一年實施，作為交換，華盛頓可能暫緩對中國祭出新的晶片出口禁令；此外，中國也可能恢復採購美國大豆，以安撫在貿易戰中受創嚴重的美國農民。川普29日也表示，他將削減因中國出口芬太尼（fentanyl）成分而對其實施的20%關稅。

這場「你丟我撿」的交易，對急需喘息的兩國經濟而言都是一場勝利。然而華府的鷹派人士必然會抱怨，放鬆旨在切斷中國先進人工智慧研究的晶片出口管制，可能損害美國的長期國家安全。華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析：「雙方領導人都認為自己和國家處於非常強勢的地位，但他們也都希望避免回到今年稍早那種互相威脅祭出超高關稅的局面。」

中國外交部長王毅日前與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話時，也承認美中貿易關係遭遇「挫折」，並呼籲雙方在本週的會談中秉持「平等、尊重、互利的精神」。這種放軟的姿態，或許正反映了中國經濟近年來面臨的嚴峻困境。不過華府智庫布魯金斯學會的何瑞恩（Ryan Hass）分析：「習近平不會被魅力攻勢或任何說服所動搖，與其他世界領導人不同，習近平不會假裝他和川普有著密切的個人關係。對習近平來說，這次會面就是生意，不是友情。」

《金融時報》指出，即便川習達成協議，也可能只是暫時穩定關係的權宜之計，無法解決美中之間根深蒂固的結構性矛盾。曾在川普首任任內擔任白宮中國事務高階官員的貝倫（Sarah Beran）表示，一份「溫和的成果清單」只能讓雙邊關係回到近期稀土爭端升級前的狀態，「雙方都在利用這次會面來暫時穩定關係，減緩脫鉤的步伐，並將脫鉤的經濟影響降至最低」。

日經分析：習近平懷揣的2035中國夢

就在川習會登場前夕，中共剛在北京結束了二十屆四中全會。會議重申了要在2035年「基本實現社會主義現代化」的目標。《日本經濟新聞》前中國分社社長中澤克二認為，習近平釋放了意圖在2027年後繼續其統治的明確信號。「2035目標」最早在2017年的中共十九大上提出，意在將原定於2049年（中華人民共和國成立100週年）實現的經濟、軍事全面趕超美國的目標，提前了近15年。

中澤克二分析，正是因為北京提前「亮劍」，這才敲響了川普政府的警鐘，並在隔年引爆了至今未歇的美中貿易戰。川普不可能對這毫不掩飾的「利爪」視而不見。2018年習近平成功修憲，取消了國家主席的任期限制，並在2022年與2023年，順利取得中共總書記與國家主席的第三個任期。直到2020年左右，全球主流智庫仍預測中國將在2020年代下半葉超越美國成為全球最大經濟體。但自2021年房地產泡沫破裂以來，中國經濟一直深陷泥淖，與美國的貿易對抗更使其雪上加霜。

或許是意識到現實的骨感，四中全會的公報對「2035目標」的描述變得更具彈性。公報稱，屆時「我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力將顯著增強」，人均國內生產總值「將與中等已開發國家相當」。這種模糊的定義，也讓北京在2035年可以輕易地宣布「目標達成」，無需面對是否在經濟和軍事上真正超越美國的殘酷檢驗。

更令外界關注的是，四中全會召開前夕，中國國防部突然宣布，將九名解放軍高級將領開除黨籍與軍籍，其中包括中央軍委副主席何衛東、前中央軍委委員兼政治工作部主任苗華。兩人皆被視為習近平在軍中的核心人馬，屬於所謂的「福建幫」。令人不解的是，在清洗了如此多高階將領後，習近平卻未在四中全會上任命新人填補空缺。中澤克二分析，習近平對軍隊的清洗仍在進行中，這反映了他對軍隊根深蒂固的不信任感。連一手提拔的「福建幫」都能在一夕之間崩落，這場政治鬥爭或許將一路持續到2027年的二十一大。

