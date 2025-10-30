川普盛讚習近平「老朋友、偉大領導人」，習近平回捧「和平守護者」！美中領導人釜山王見王，峰會結果全球屏息以待
美國總統川普與中國國家主席習近平的釜山會晤今天（30日）終於登場，這不僅是川普重返白宮後，美中兩國最高領導人的首次面對面交鋒，更被視為一場可能決定全球未來數年政經走向的「世紀豪賭」，雙方能否在關稅壁壘、科技管制與地緣政治的鋼索上，找到新的平衡點，結束長達數月的貿易戰僵局，全球市場與政壇皆屏息以待。
根據美聯社的現場直播畫面，川普與習近平的車隊已先後抵達釜山金海空軍基地的會談場所。川普的座機「空軍一號」先在會場旁停妥，他下機後直接進入會場等待；不久後習近平的專機也降落，在美方禮賓司長克勞利（Monica Crowley）的迎接下步入會場。這場被川普在社群媒體上稱為「G2峰會」的會談，承載了全球經濟的巨大壓力與期盼。
自川普今年一月重返白宮以來，美中關係便在關稅與休戰、制裁與和解之間劇烈擺盪。美方一度祭出高達145%的懲罰性關稅，直到北京祭出稀土出口管制的王牌反制才稍見降溫，這場貿易戰不僅對兩國經濟影響深遠，更讓全球供應鏈陷入混亂。包括半導體、科技、航運等關鍵產業，都淪為雙方大國博弈的籌碼。不過上週末在吉隆坡舉行的部長級會談似乎出現了突破，美中雙方都意圖爭取時間，穩定這段瀕臨失控的關係，避免更深層的經濟痛苦。
川習一見面互誇，市場看好股市繼續漲
川普與習近平兩人在鏡頭前握手寒暄，為即將展開的高層會談揭開序幕。川普也在一會晤開始對習近平表示：「非常感謝能和我的老朋友——中國國家主席——在一起，我感到非常榮幸。仔細想想，我們認識這麼久了，他是一位非常傑出、備受尊敬的領導人。我們將進行一些討論。我想我們已經達成了很多共識，現在我們還會達成更多共識。習近平主席是一位偉大國家的偉大領導人，我相信我們將建立長期良好的關係、非常榮幸」。
Trump and Xi are meeting now in South Korea to discuss the fate of the world’s biggest trade fight. Follow our live blog for the latest:https://t.co/Gj0tEdcsEMpic.twitter.com/YU4YwLBkAi
— Bloomberg TV (@BloombergTV)October 30, 2025
習近平在川習會上指出：「當川普總統當選以來，我們3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係維持整體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。中美兩國國情不同，難免有些分歧，作為世界前兩大經濟體，有時也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，我和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前進。」
習近平說，川普總統熱心推動地區熱門議題解決，中方也一直以自己的方式就當前各種熱門議題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。習近平強調，中國的發展振興同川普總統要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。我願繼續同川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境。
習近平還特別稱讚川普「非常關心世界和平、熱衷於解決各種地區熱點問題」：「我讚賞您為近期達成的加薩停火協議所作出的巨大貢獻。您在訪問馬來西亞期間，見證了柬埔寨和泰國簽署《關於邊境和平的聯合聲明》，您也曾為此提出意見。中國一直在以自己的方式幫助柬埔寨和泰國，我們也一直在努力和平談判、解決邊界爭端，推動和平問題。」《彭博新聞》指出，習近平在開幕致詞中提到泰柬衝突，從他過去開幕致詞通常僅限於客套話來看，加上川普最近曾表示中國沒有為泰柬和平談判提供協助，習近平的這項舉動頗為耐人尋味。
Allspring Global Investments LLC的投資組合經理Gary Tan則預計，隨著川習會的舉行，他看好亞洲股市將繼續上漲：「儘管我們的基本預期仍然是貿易休戰期將再次延長，結構性問題上進展有限，但如果會議氣氛積極，特別是如果聯準會公開市場委員會（FOMC）的鴿派指引能夠發揮作用，應該有助於維持亞洲股市的風險偏好。」
川習會前的盤算：貿易戰休兵，各取所需？
先前在搭乘空軍一號前往韓國途中，川普對隨行記者釋出樂觀訊息：「我認為我們將與中國的習主席舉行一次很棒的會談，很多問題都將得到解決。」他甚至暗示，敏感的台灣議題可能不會被提及，「我不知道我們是否會談到台灣。我不確定。他（習近平）可能會想問，但沒什麼好問的，台灣就是台灣。」這句「台灣就是台灣」在台派社群中也引發巨大迴響，認為是川普力挺台灣的明證，但遠景基金會副執行長宋承恩也在臉書上指出「川普想的是美中談判的議題，說台灣的問題跟台灣處理，如此而已，nothing more and nothing less.不要超譯：超譯越大，有可能失望越大」。
對於美中雙方背後的各自盤算，英國《金融時報》與《衛報》的分析，此次會談最核心議程無疑是貿易問題。華府與北京的官員們在會前密集磋商，試圖勾勒出一份貿易協議的輪廓，以終結數月來的經濟混亂。擺在檯面上的交換條件隱約可見：北京似乎同意將其最新的稀土出口管制推遲一年實施，作為交換，華盛頓可能暫緩對中國祭出新的晶片出口禁令；此外，中國也可能恢復採購美國大豆，以安撫在貿易戰中受創嚴重的美國農民。川普29日也表示，他將削減因中國出口芬太尼（fentanyl）成分而對其實施的20%關稅。
這場「你丟我撿」的交易，對急需喘息的兩國經濟而言都是一場勝利。然而華府的鷹派人士必然會抱怨，放鬆旨在切斷中國先進人工智慧研究的晶片出口管制，可能損害美國的長期國家安全。華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析：「雙方領導人都認為自己和國家處於非常強勢的地位，但他們也都希望避免回到今年稍早那種互相威脅祭出超高關稅的局面。」
中國外交部長王毅日前與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話時，也承認美中貿易關係遭遇「挫折」，並呼籲雙方在本週的會談中秉持「平等、尊重、互利的精神」。這種放軟的姿態，或許正反映了中國經濟近年來面臨的嚴峻困境。不過華府智庫布魯金斯學會的何瑞恩（Ryan Hass）分析：「習近平不會被魅力攻勢或任何說服所動搖，與其他世界領導人不同，習近平不會假裝他和川普有著密切的個人關係。對習近平來說，這次會面就是生意，不是友情。」
《金融時報》指出，即便川習達成協議，也可能只是暫時穩定關係的權宜之計，無法解決美中之間根深蒂固的結構性矛盾。曾在川普首任任內擔任白宮中國事務高階官員的貝倫（Sarah Beran）表示，一份「溫和的成果清單」只能讓雙邊關係回到近期稀土爭端升級前的狀態，「雙方都在利用這次會面來暫時穩定關係，減緩脫鉤的步伐，並將脫鉤的經濟影響降至最低」。
日經分析：習近平懷揣的2035中國夢
就在川習會登場前夕，中共剛在北京結束了二十屆四中全會。會議重申了要在2035年「基本實現社會主義現代化」的目標。《日本經濟新聞》前中國分社社長中澤克二認為，習近平釋放了意圖在2027年後繼續其統治的明確信號。「2035目標」最早在2017年的中共十九大上提出，意在將原定於2049年（中華人民共和國成立100週年）實現的經濟、軍事全面趕超美國的目標，提前了近15年。
中澤克二分析，正是因為北京提前「亮劍」，這才敲響了川普政府的警鐘，並在隔年引爆了至今未歇的美中貿易戰。川普不可能對這毫不掩飾的「利爪」視而不見。2018年習近平成功修憲，取消了國家主席的任期限制，並在2022年與2023年，順利取得中共總書記與國家主席的第三個任期。直到2020年左右，全球主流智庫仍預測中國將在2020年代下半葉超越美國成為全球最大經濟體。但自2021年房地產泡沫破裂以來，中國經濟一直深陷泥淖，與美國的貿易對抗更使其雪上加霜。
或許是意識到現實的骨感，四中全會的公報對「2035目標」的描述變得更具彈性。公報稱，屆時「我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力將顯著增強」，人均國內生產總值「將與中等已開發國家相當」。這種模糊的定義，也讓北京在2035年可以輕易地宣布「目標達成」，無需面對是否在經濟和軍事上真正超越美國的殘酷檢驗。
更令外界關注的是，四中全會召開前夕，中國國防部突然宣布，將九名解放軍高級將領開除黨籍與軍籍，其中包括中央軍委副主席何衛東、前中央軍委委員兼政治工作部主任苗華。兩人皆被視為習近平在軍中的核心人馬，屬於所謂的「福建幫」。令人不解的是，在清洗了如此多高階將領後，習近平卻未在四中全會上任命新人填補空缺。中澤克二分析，習近平對軍隊的清洗仍在進行中，這反映了他對軍隊根深蒂固的不信任感。連一手提拔的「福建幫」都能在一夕之間崩落，這場政治鬥爭或許將一路持續到2027年的二十一大。
更多風傳媒報導
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 2 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿婚變再添新料！王子舊片段「拍孕肚對話」瘋傳
娛樂中心／張予柔報導曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。民視 ・ 56 分鐘前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 6 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 17 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 22 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 18 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 3 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 20 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 57 分鐘前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 小時前