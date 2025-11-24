川普盛讚高市 G20上李強迴避高市發言

美國總統川普訪日時，日相高市早苗一起陪同搭乘直升機前往華盛頓號航空母艦。(高市早苗X)

日本首位女首相高市早苗上任滿月，以其強勢作風迅速躍上國際政治焦點。《華爾街日報》報導指出，高市以強硬挺台、猛烈推動改革與近乎偏執的工作節奏，成為全球領袖圈最受注目的新面孔。美國總統川普甚至稱她「可能成為日本最偉大的領袖」，但同時她的直言與保守立場也讓中國國家主席習近平震怒，成為北京最新攻擊對象。





高市自 7 日上任後即展現不同於傳統日本政治家的作風。她為證明改革決心，在首日晚間住進國會宿舍，隔天凌晨 3 點便開始工作，讓周邊幕僚驚訝不已。她的勤政與魄力，使她迅速獲得「日本鐵娘子」稱號。

在外交上，高市的強硬更為外界矚目。她在國會明言，「封鎖台灣恐構成日本存立危機事態」，必要時日本將行使集體自衛權。這番挺台言論立即引發中國激烈反彈，北京不僅採取經濟反制，官媒更在社群平台發布侮辱性漫畫，將高市描繪成軍國主義者，企圖打擊其形象。





然而，日本民意並未因此動搖。《產經新聞》與《富士新聞網》最新民調顯示，高市內閣支持率高達 75.2%，比前任首相石破茂下台前的民調高出一倍以上，顯示日本民眾認同她對中國的強硬立場與國安論述。





在南非 G20 峰會上，日中關係的緊張達到新高點。NHK 報導，高市與中國國務院總理李強雖同場出席，但全程零互動。更敏感的是，當輪到高市發言時，李強離席，由其他官員代替坐席，象徵中國刻意冷處理高市的存在。





儘管如此，高市在會後強調，日本保持對話立場未變，但也會堅持日本應有的主張。普遍認為，高市早苗以其強勢外交與鮮明風格，正重新塑造日本在印太區域的新角色。