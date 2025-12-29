川普盛讚「普京對烏克蘭很慷慨」，惹笑一旁的澤倫斯基 彭博：俄烏和談進入最困難的深水區

美國總統川普28日在佛羅里達州的海湖莊園會晤烏克蘭總統澤倫斯基，宣稱烏克蘭和平協議「已達成90%」，同時盛讚「普京對烏克蘭展現高度慷慨」，這句話也惹來澤倫斯基的「一抹冷笑」。川普雖然宣稱談判取得「巨大進展」，但在未解的「10%」細節裡，卻是數以萬計士兵的鮮血、烏克蘭主權、以及歐洲未來的安全架構，就連川普也不得不承認，雙方尚未取得決定性「突破」。

「我們取得了許多進展！」川普（Donald Trump）在聯合記者會上自信地說道，身旁站著神情嚴肅的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）。這位美國總統維持著一貫的商業談判風格，試圖將這場二戰以來歐洲最慘烈的衝突，簡化為一筆可以「成交」的交易。

然而《華爾街日報》指出，記者會的一個細節卻比任何官方聲明都更具解讀價值。當川普開始轉述他稍早與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）那通長達2.5小時的電話，並聲稱普京對烏克蘭的成功抱有「非常慷慨」的情感，包括願意以極低價格供應能源、電力及其他物資低價時，站在一旁的澤倫斯基露出了一抹難掩的冷笑。

2025年12月28日，美國總統川普在佛羅里達州的海湖莊園會見烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

20點和平計畫：魔鬼藏在細節裡

《彭博新聞》與《華爾街日報》指出，經過多次修改的「20點和平草案」的核心爭議，依然圍繞在「土地」與「安全」這兩大難題。澤倫斯基透露，關於美烏安全保障的部分已「100%達成共識」，涉及美、歐、烏三方的安全架構也「幾乎達成」。軍事層面的協議同樣已敲定。但真正的深水區——也就是那剩下的10%，卻足以讓整艘和平之船觸礁。

最大的癥結在於頓巴斯（Donbas）地區的未來。

莫斯科要求基輔承認其對頓巴斯地區的控制權，甚至包括那些俄軍尚未實際佔領的區域。這對於烏克蘭憲法而言是絕對的紅線。美國提出了一個折衷方案：在該地區設立一個非軍事化的「自由經濟區」（free economic zone）。但澤倫斯基堅持，唯有俄軍撤出該區域，他才願意考慮此方案；但克里姆林宮的態度同樣強硬，普京的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）直言，即便該地非軍事化，俄羅斯的警察與國民衛隊仍將駐紮。

此外，目前被俄軍佔領的歐洲最大核電廠——扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）的地位也是僵局所在。華府施壓要求該設施由美、俄、烏三方共同持有，而烏克蘭則堅持只能與美國共享，絕不讓俄羅斯染指。

普京的兩手策略：一邊通話，一邊轟炸

川普在記者會上試圖營造一種「普京也想結束戰爭」的氛圍，他形容與普京的通話「友好、充滿善意且務實」。然而，現實的戰場卻狠狠地打了這番話一巴掌。

就在川普與澤倫斯基會面的前一天（12月27日），莫斯科對基輔發動了大規模空襲，動用了超過500架無人機與40枚飛彈，目標直指能源設施。這場攻擊造成基輔三分之一的居民——超過100萬人——在寒冬中失去了供暖。

《彭博》指出，這就是俄羅斯的典型策略：在外交談判的關鍵時刻，通過極限施壓來獲取籌碼。烏克蘭總理斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）也痛批，俄羅斯的戰略就是建立在「耗盡、寒冷與恐懼」之上。克里姆林宮則公開表示，任何形式的「暫時停火」都只是為了讓烏克蘭重整軍備的藉口，除非達成全面協議，否則俄軍不會停止進攻。

和談幾週後就能成功？

這場在佛羅里達舉行的雙邊會談，隨後演變成了越洋的多邊通話。川普與澤倫斯基致電了包括法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨以及歐盟執委會主席馮德萊恩等歐洲領袖。川普在談話中直言不諱：「歐洲將承擔烏克蘭安全保障的很大一部分責任。」不過馮德萊恩強調：「這項努力的首要關鍵，在於（烏克蘭）從第一天起就獲得鐵甲般的安全保證。」

《彭博》警告，隨著戰爭邁入第四個寒冬，雙方的死傷人數已是天文數字。不過川普樂觀表示，談判可能會在「幾週內」見分曉（或者徹底破局）。他計畫在2026年1月在華府召集澤倫斯基與歐洲領袖舉行峰會。他還大膽地提出了一個「三方會談」的構想——讓澤倫斯基與普京面對面坐下來。

據西方估計，俄軍在烏克蘭戰爭中的傷亡已超過110萬人，烏克蘭也付出慘痛代價。川普急需一場外交勝利來證明他早已流產的「一天解決戰爭」承諾；澤倫斯基則在尋求生存空間，試圖在美國的壓力與俄羅斯的侵略間走鋼索；而普京則持續運轉戰爭機器，並在莫斯科冷眼看待西方陣營的每一次試探——和談剩下的「10%」分歧究竟會如何收場，2026年還有待各方努力。

