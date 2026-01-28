川普盟友再+1！阿斯夫拉就任宏都拉斯總統

▲宏都拉斯保守派企業家阿斯夫拉在去年11月的大選中勝出，本月27日在國會宣誓就任宏國總統。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯保守派企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）在去年11月的大選中勝出，本月27日在國會宣誓就任宏國總統，他重申競選口號並強調竭誠服務宏國人民。這也使美國總統川普（Donald Trump在拉丁美洲再添一名盟友。

根據法新社報導，阿斯夫拉在去年11月底舉行的總統大選以些微差距勝出。川普在選前曾出言聲援阿斯夫拉，並揚言若阿斯夫拉落敗，將削減對宏國的援助。

本月27日時，阿斯夫拉在首都德古斯加巴（Tegucigalpa）向國會宣誓就職，他誓言將「正面打擊不安全局勢，對此不容置疑」。針對這場因舞弊指控與長達三週的計票等待而蒙上陰影的選舉，他也呼籲全國團結，並強調：「我們無法透過侮辱、復仇或仇恨來取得進展。」

隨著智利、玻利維亞、秘魯及阿根廷的左翼政府相繼被主打打擊犯罪與腐敗的保守派取代，阿斯夫拉的勝選為川普在拉丁美洲增添了另一位盟友。

阿斯夫拉僅以2萬6000票差距險勝中間派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）；這場大選因計票過程極為混亂、技術問題與舞弊指控而蒙上陰影。

勝選後，阿斯夫拉前往美國，會晤國務卿盧比歐（Marco Rubio），並拜訪以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

外交抉擇：中國與台灣

宏都拉斯與北京的關係是此次大選的核心。卸任的左翼政府曾於2023年將外交承認從台灣轉向中國。川普一直向美國「後院」國家施壓，要求在華盛頓與北京之間做出選擇。

美國推翻與中國結盟的委內瑞拉領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，被廣泛視為對其他拉美國家的警告，要求它們選邊站。

阿斯夫拉表示，他正在考慮將外交關係從中國重新轉回台灣。

移民與治安挑戰

此外，居住在美國、大多無合法身份的200萬名宏都拉斯人的命運正懸而未決。阿斯夫拉已敦促川普恢復「臨時保護身分」（TPS），該計畫曾保護約6萬名宏都拉斯人免於被驅逐出境。移民匯款佔宏都拉斯國內生產總值（GDP）的三分之一。

不過盧比歐表示，華盛頓期待與阿斯夫拉合作「終結非法移民進入美國」。

在治安方面，阿斯夫拉承諾打擊毒品走私及如「18 街幫」（Barrio 18）與「MS-13」等跨國大型幫派。但他已排除延長前任左翼總統卡斯楚（Xiomara Castro）仿效薩爾瓦多模式實施的緊急狀態。

川普的意外特赦與爭議

在選舉前夕，川普意外特赦了阿斯夫拉所屬政黨的前總統赫南德茲（Juan Orlando Hernandez）。赫南德茲此前因協助走私400噸古柯鹼進入美國，正於美國服45年刑期。

儘管美軍當時正在加勒比海炸毀疑似毒品船，並收緊對馬杜洛的絞索，川普特赦赫南德茲的決定仍引發強烈批評。阿斯夫拉目前已與赫南德茲保持距離，甚至與華盛頓口中的「獨裁者」、尼加拉瓜左翼總統奧德嘉（Daniel Ortega）通電話，並解釋這是為了追求「區域和平」。

