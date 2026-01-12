川普盟友爆「今晚可能打伊朗」籲除掉哈米尼

▲親川普的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11日稱，美國可能會在「今晚」對伊朗出手。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗爆發大規模示威，政府鎮壓已釀500多人死亡，美國總統川普正考慮對伊朗採取「非常強硬選項」，引發關注。親川普的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham），11日才暗示美國或許很快會採取行動「可能就是今晚」，又喊話川普「除掉正在殘害人民的領導人」，即伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），該發言影片在網路上流傳，引發猜測是否指的是美國將在今晚對伊朗發動攻擊。

據以色列媒體《葉史瓦世界》（The Yeshiva World）等外媒報導，共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11日出席猶太組織「正義協會」（Tzedek Association）的籌款晚宴，在演說中表示「這個暴政政權必須結束。為了伊朗善良的人民，為了我們自己，也為了以色列人民，我們必須結束這一切」，也提到伊朗領導層必須下台，若能成功，將是中東千年來最大變革。

葛蘭姆還脫口說出，「我必須稍微縮短演講，我不知道會發生什麼，但『可能就是今晚』。」他也意有所指地說，「我希望你們今晚為我們的男女軍人祈禱。無論是今晚還是明天，行動即將到來（it's coming）」。

葛蘭姆接受福斯新聞節目採訪時，也喊話，「總統先生，如果我是您，我會除掉那些正在殘害人民的領導人，您必須結束這一切」，呼籲川普應該殺死伊朗最高領袖哈米尼。

葛蘭姆稱哈米尼是「現代希特勒」、「宗教納粹」，並稱伊朗人民希望看到這位獨裁者垮台，喊話川普「我對您充滿信心，您是我們這個時代的升級版雷根，請與人民站在一起。讓他們知道您將剷除壓迫者。」

