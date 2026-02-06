川普盟友、共和黨籍背景、投資市場如何看華許出線？

美國總統川普提名前美國聯準會（Fed）理事凱文・華許（Kevin Warsh），引發各界熱議。 圖: 擷取自華爾街日報影音www.wsj.com/video

[Newtalk新聞] 美國總統川普提名華許(Kevin Warsh)接下聯準會(FED)主席，華許將在獲得美國參議院通過任命後，在現任主席鮑爾5月任期結束後正式就任。

以下是富蘭克林坦伯頓研究院主管史蒂芬‧多佛針對這項人事任命案的關鍵影響及其投資看法：

華許(Kevin Warsh)是一個穩健選項，應該能夠獲得美國參議院的通過，甚至可能獲得兩黨支持，原因如下:

華許經驗豐富，曾於2006年至2011年擔任聯準會理事，曾參與金融海嘯(GFC)期間的所有重大決策，因此對聯準會的日常運作和危機管理工具及其角色都非常了解。

華許在擔任聯準會理事期間，從未在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上投過反對票。是一位優秀的團隊成員、團隊建立共識的重要推手。

與鮑爾一樣，華許也是一名受過專業訓練的律師，並曾擔任投資銀行家，在金融領域擁有豐富的經驗。

華許是共和黨籍，公開支持川普總統。華許並非經濟學家。他對量化寬鬆(QE)持懷疑態度。但認為他的觀點存在一些誤解，例如，他認為全球金融危機後聯準會資產負債表的擴張會推高通膨(事實並非如此)，以及聯準會需要增加貨幣供應量以滿足不斷增長的貨幣需求(事實也的確如此)。

參議院的任命確認程序

華許擔任下任聯準會主席的任命需要獲得美國參議院的簡單多數票才能通過，其中因為參議員湯姆·蒂利斯(Thom Tillis)反對司法部對鮑爾主席的刑事調查，可能會讓華許的任命在參議院銀行委員會時面臨一些阻礙。但任何僵局都可能得到解決。華許曾經於2006年2月以口頭表決的方式獲得參議院確認，並獲得兩黨支持。華許並非爭議人物，在最終投票表決時可能會獲得廣泛支持。

