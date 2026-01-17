川普目標台灣半導體產能4成移美 專家打臉：不可能實現

台美關稅達成協議，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美，引發國人關注。美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。

盧特尼克在接受CNBC專訪時指出，美國與台灣近期達成的重大經貿協議，目標是在美國總統川普任期內，將台灣整體半導體供應鏈與生產的40%移轉至美國，藉此強化美國在半導體製造上的自主能力。

他指出，台美關係協議涉及總額5,000億美元的承諾，其中2500億美元來自企業直接投資，另2500億美元則由政府提供信用保證，以協助中小型供應鏈企業赴美設廠，完整移轉半導體產業體系。

對於盧特尼克的說法，根據「中央社」報導，美國知名半導體產業分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）表示，現在市場對半導體需求確實非常龐大，也對地緣政治感到憂心；關鍵是「動能」，現在動能的確是朝著更多製造環節在美國本土完成的方向前進，這會推動企業做出改變。

歐唐納爾指出，供應鏈轉移已出現一些進展，這點無庸置疑，但還需要非常長的時間，「我們都知道這樣的工程需要非常多年，不可能在川普任內完成，現實狀況就是不可能」。他說，半導體供應鏈極其複雜，很多人會做出不切實際的時程估計。

經濟部長龔明鑫16日回應美方說法時強調，「半導體先進製程會根留台灣」，以先進製程5奈米以下估算，2030年台灣與美國產能占比分別為85%比15%、2036年為80%比20%，台灣仍是半導體生產重鎮。

