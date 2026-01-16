川普目標台4成半導體供應鏈轉移美國 蔣萬安：人民希望留住護國神山

台北市長蔣萬安。(記者劉信德攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台美關稅協議拍板，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，更要攜手在美國建設晶片與半導體生產設施，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick) 直言，台灣的晶片業者未在美國設廠，未來恐面臨高達100%關稅。盧特尼克進一步透露，美國總統川普的政策目標，是將目前約40%的台灣半導體供應鏈轉移到美國本土。言論一出也引發擔憂，台北市長蔣萬安今(16日)受訪說，人民希望政府守住護國神山。

廣告 廣告

蔣萬安今出席松山區與里長有約活動，會前受訪被問到對等關稅議表示，這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響；許多台灣人民也都希望，政府能夠守住護國神山，根留台灣。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元

美國商務部宣布台輸美關稅15％ 台灣模式「直接投資2500億美元 」

美台關稅敲定15％! 法人：台灣半導體產業重新取得競爭優勢

川普1決定白銀狂瀉 黃金也跌了

