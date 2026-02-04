川普盯上格陵蘭掀波瀾 北約急啟「北極哨兵」強化高緯度部署

丹麥皇家海軍「克努德拉斯穆森級」（Knud Rasmussen-class）巡邏艦1月17日停靠在格陵蘭島努克港。（美聯社）



在美國與歐洲盟國因格陵蘭問題關係緊張後，北大西洋公約組織的歐洲盟軍最高指揮部發言人3日表示，北約已開始規劃「北極哨兵」任務，試圖強化在北極與高緯度地區的戰略部署。

路透社報導，美國總統川普多次表示希望取得格陵蘭，並指責歐洲盟友未能妥善保護這座大型北極島嶼，使其免於俄羅斯或中國的威脅。此番言論已引發丹麥對其海外領土的爭議，並讓北約與美國的關係陷入緊張。

北大西洋公約組織（NATO，北約）歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）發言人歐唐納爾上校（Colonel Martin O'Donnell）3日表示，「北約目前正規劃一項名為『北極哨兵』（Arctic Sentry）的加強警戒行動。」他補充，這項行動將進一步強化北約在北極及高緯度地區的軍事部署，並表示，「相關規劃正在進行中」，暫不便透露進一步細節。

德國之聲報導，目前也尚不清楚相關演習將在何處進行。北約成員國的國防部長將在12日於布魯塞爾會面，但目前尚不清楚是否會就該計畫進行磋商。

丹麥正進行北約演習：「北極耐力行動」

丹麥目前正主導一項在格陵蘭進行的北約演習，名為「北極耐力行動」（Operation Arctic Endurance）。丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，北約這項任務的軍事規畫已展開，令人感到非常振奮。他在社群平台X上表示，「我們與北約盟友攜手合作，提升北極與北大西洋的安全，至關重要。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在1月於瑞士達沃斯與川普會面後表示，雙方曾討論北約如何以集體方式確保北極地區的安全，而且不僅限於格陵蘭，還涵蓋所有在北極擁有領土的7個北約國家。

