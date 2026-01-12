川普盯上格陵蘭！喊「恐遭中俄占領」 中國氣炸：別拿其他國家當藉口

國際中心／黃韻璇報導

美國總統川普今日揚言將對格陵蘭採取行動，「不管他們願不願意」，還說如果不這麼做，俄羅斯或中國就會占領格陵蘭，美國不會讓中、俄成為其鄰居。（圖／翻攝自白宮臉書、新華網）

美國總統川普（Donald Trump）在委內瑞拉軍事行動後盯上格陵蘭，揚言將對格陵蘭採取行動「不論他們願不願意」，並指出如果不這麼做，俄羅斯或中國就會占領格陵蘭。對此，中國外交部12日回應，怒嗆川普「不要拿其他國家當藉口」。

川普此前就多次表示想接管格陵蘭，近日又再度表態，7日白宮表示，如果美國控制格陵蘭，在北極地區將有更大掌控力，來確保中國、俄羅斯無法侵擾該地區，川普政府考慮購買或動用軍隊。

川普受訪時，再度以中國與俄羅斯的國安威脅，談及他對格陵蘭的領土野心。他說道：「如果我們沒拿到，俄羅斯或中國將接管格陵蘭，我們可不要與俄羅斯或中國當鄰居。」他緊接著強調：「所以我們會對格陵蘭採取行動，不是友善的方式，就是更為強硬的方式。」

中國外交部發言人毛寧。（圖／翻攝自中國外交部網站）

對此，12日中國外交部例行記者會中，發言人毛寧就表示，「北極涉及國際社會的整體利益，中國在北極的活動旨在促進北極的和平穩定和永續發展，符合國際法。各國依法在北極活動的權利和自由應當得到充分尊重，美國謀取私利，不要拿其他國家當藉口」。

