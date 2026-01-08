川普盯上格陵蘭！盧比歐重申保留軍事手段 丹麥警告：北約恐瓦解

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

在突襲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，各界密切關注美國總統川普（Donald Trump）下一個動作。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，將在下週與丹麥官員會談格陵蘭有關事務。丹麥則表示，若北約盟友以軍事進逼，象徵北約安全架構崩塌。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，將在下週與丹麥官員會談格陵蘭有關事務。（圖／Unsplash、美聯社）

美聯社報導，川普一再提出美國必須掌握這個最大的島嶼，在應對中國與俄羅斯威脅之際，確保自身安全。國務卿盧比歐昨（7）日在國會山莊對參眾兩院進行機密簡報，並未直接回應記者是否冒著北約聯盟的風險，進軍格陵蘭，僅表示下週將與丹麥會談，並補充每位總統在面臨國家安全威脅時，都有權保留軍事手段。

廣告 廣告

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）昨日於記者會上表示，川普和他的國家安全小組正密切討論購買格陵蘭，並表示所以的選項都攤在桌片上，但川普的「首選一直是外交」。

丹麥皇家國防學院軍事作戰副教授克羅斯比（Thomas Crosbie）認為，接管格陵蘭對美國安全無益，因為美國本身就具有優勢。若真的還要多做些甚麼保障安全的話，那應該是可信的盟友。

丹麥國會已經通過允許美國在丹麥境內設置軍事基地的法案，丹麥外長表示，若美國試圖併吞格陵蘭，將終止該協議。

更多FTNN新聞網報導

不排除動用武力取得格陵蘭 白宮：美國國安優先

川普撂話警告委內瑞拉代總統：「不做正確的事」將付慘痛代價 再嗆拿下格陵蘭

川普任命特使稱將協助格陵蘭納入美國 丹麥表示「憤怒」將召見美大使

