川普盯上格陵蘭! 美在歐基地恐全禁用 高層警告：美全球霸權將一夜崩潰

隨著美國總統川普多次對格陵蘭島發表具吞併意味的言論，歐洲政界與軍事高層近日接連發出警告，指出相關主張不僅將動搖跨大西洋聯盟根基，更可能對美國自身的全球戰略地位造成不可逆的損害。 圖：擷自X帳號@WilliamAlbrech

隨著美國總統川普多次對格陵蘭島發表具吞併意味的言論，歐洲政界與軍事高層近日接連發出警告，指出相關主張不僅將動搖跨大西洋聯盟根基，更可能對美國自身的全球戰略地位造成不可逆的損害。

荷蘭前國防部長貝林（Bert Koenders）指出，若美國試圖吞併格陵蘭島，將直接瓦解其在歐洲的軍事存在。他警告，美國在歐洲的關鍵軍事基地並非「可有可無」，而是其全球力量投射與霸權運作的核心支柱。

貝林點名，包括德國拉姆施泰因空軍基地、英國萊肯希思與米爾登霍爾空軍基地，以及義大利阿維亞諾、西班牙拉耶斯、莫龍與薩拉戈薩等基地，均仰賴盟國同意與互信才能運作。一旦吞併盟友領土，這些基地的政治與法律基礎將不復存在，美國恐從「全球霸權」退化為僅具洲際影響力的強權。

荷蘭前國防部長貝林（Bert Koenders）指出，若美國試圖吞併格陵蘭島，將直接瓦解其在歐洲的軍事存在。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521

他進一步指出，北約第五條並非空洞承諾，而是建立在基地使用權、過境許可與東道國支持之上。若信任崩解，飛越權限可能遭撤回，預置軍備無法動用，增援所需時間將大幅拉長，北約實際防衛能力恐被掏空。

在政治層面，西班牙國王費利佩六世亦罕見公開發聲，呼籲美國領導人珍惜跨大西洋聯盟。他表示，在當前高度動盪的國際局勢下，維繫歐美關係需要高度外交技巧與勇氣，一旦這種關係遭到破壞，所有盟國都將付出沉重代價。

軍事層面上，美國前駐歐洲陸軍司令、本·霍奇斯（Ben Hodges）則呼籲歐洲應立即在北約框架下，向格陵蘭島部署軍事力量。他指出，若美國以「防範俄羅斯與中國威脅」為由合理化行動，歐洲反而應主動派遣部隊、飛機與必要資源，實際確保格陵蘭安全，以反駁相關論述。

美國前駐歐洲陸軍司令、本·霍奇斯（Ben Hodges）則呼籲歐洲應立即在北約框架下，向格陵蘭島部署軍事力量。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521

霍奇斯強調，單靠聲明與譴責無法形成威懾，反而會暴露歐洲的軟弱。他警告，俄羅斯總統普丁與川普正是看準歐洲一再避免對抗的心理，從中獲利。若歐洲希望成為真正的戰略強權，就必須在關鍵時刻展現行動力，而非僅止於政治表態。

事態近日進一步升級。最新消息指出，丹麥首相已正式敦促歐盟考慮向格陵蘭島部署軍隊，以回應川普的相關言論。據《彭博社》報導，英國、德國與法國正就聯合軍事部署進行磋商。德國並已向北約提議啟動名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的新任務，以「波羅的海哨兵」行動為藍本，強化北極安全並緩解緊張局勢。

德國高級官員強調，格陵蘭島的未來屬於丹麥及當地人民，主權與國際法適用於所有國家，包括美國在內。

