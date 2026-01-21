川普直接曝光！馬克宏私訊他「搞不懂你在幹嘛」

美國總統川普於台灣時間20日下午1點多，在其社群平台「真相社交」公開法國總統馬克宏傳送給他的私人訊息，內容揭露了兩國領導人對當前國際議題的不同看法。

根據川普公開的訊息內容，馬克宏在開頭即表明立場，稱雙方在敘利亞問題上站在同一陣線，在伊朗議題上也能攜手合作。然而，馬克宏直言對川普在格陵蘭議題上的意圖感到困惑，表示「真的搞不太懂你在格陵蘭議題的用意是什麼」。

儘管對格陵蘭問題存在分歧，馬克宏仍展現出積極的外交姿態。他在訊息中提議安排一場七大工業國會議，時間訂於1月22日達沃斯論壇結束後的下午，地點選在巴黎。馬克宏表示，除了G7成員國代表外，也計劃邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞與俄羅斯代表參與場邊討論。他同時邀請川普在返回美國前，共進晚餐。

川普近期多次公開表達對格陵蘭的興趣，這項舉動已使美國與丹麥關係趨於緊張，並引發歐洲各國的關注與不安。格陵蘭作為丹麥的自治領土，擁有豐富的自然資源與重要的戰略地位，川普的相關言論被視為對歐洲盟友主權的挑戰。

此次川普公開馬克宏私訊的舉動，打破了國際外交慣例中的保密原則。這項行為不僅暴露了兩國領導人之間的私下溝通內容，也反映出美歐關係在格陵蘭議題上的微妙變化。馬克宏試圖透過多邊會議機制化解分歧的努力，以及川普選擇公開私訊的決定，都為未來的美歐關係發展增添變數。

