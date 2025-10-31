川普盼中國打擊芬太尼 願撤剩餘10%關稅

▲川普聲稱，若中國在打擊芬太尼方面真的有所成果，美國不排除會將剩餘的10%芬太尼關稅也取消。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平，10月30日在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的「川習會」，之後川普便宣布對中國的關稅降至47%，包括原本20%的芬太尼關稅降至10%。事後他加碼透露，若中國能展現打擊芬太尼的實質成果，剩餘10%不排除也能撤銷。

根據《彭博社》報導，川普是在當地時間31日，搭乘「空軍一號」（Air Force One）專機前往佛羅里達州時，向隨行媒體做出如上表示：「一旦看到成果，我們就會移除那另外10%。」

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，華府長期指控中國企業為非法芬太尼或前驅化學品的重要來源，要求北京加強查緝，聲稱非法芬太尼的流入，是美國毒品氾濫與過量死亡的主因之一。

川普還指出，他相信習近平跟北京正努力處理芬太尼，他為此也給予中國很大的誘因，期待對方能根除這項問題，預計2人能保持長期良好的關係。

