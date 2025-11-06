川普盼美再工業化、成AI世界中心 賴清德：台灣都能協助

賴清德出席「臺灣機械工業同業公會80周年酒會」。總統府提供

賴清德總統今天表示，國防預算可望在2030年前達到GDP5％，期盼業界響應政府號召，利用人工智慧、智慧化發展投入國防工業，一起來報國。美國總統川普希望美國能再工業化，並成為人工智慧的世界中心，這兩個目標臺灣都能予以協助。也希望臺灣產業進一步和美國合作，讓臺灣的產業實力更增強。

賴清德今天下午出席「臺灣機械工業同業公會80周年酒會」表示，這場活動，除了致敬過去，更要站穩腳步，向未來繼續大步前進。過去一年，面對國際情勢變化、全球供應鏈重整、美國對等關稅等挑戰，機械工業承受很大的壓力。

因此，今年4月在美國宣布關稅政策後，他與行政院長卓榮泰、經濟部、國發會等相關部會到臺中工業區和機械器具業座談，了解第一線的困境和聽取寶貴建議。

他承諾，政府會持續努力與美國達成協議，爭取「對等關稅再調降，且不疊加原稅率」以及「232條款關稅優惠待遇」，讓臺灣相較於鄰近國家可以更具競爭力。政府也提出930億元關稅支持方案，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業以及勞工照顧等諸多措施，將專門用於協助產業，穩健因應國際變局，讓大家可以持續前進。

賴清德表示，未來政府會繼續推動數位與淨零的雙軸轉型，讓節能和永續成為機械產業的競爭優勢。感謝機械公會協助會員完成碳盤查，並且建立「機械業碳係數資料庫」，為業界打造低碳競爭力。

另外，機械公會與相關公協會共同組成「臺灣AI機器人產業大聯盟」，整合國內技術、人才及場域，他肯定這有助於機械產業跨入智慧機器人高值化應用市場，拓展新商機。推動AI應用、研發機器人是政府的重點發展方向，盼與各位先進一起打拚。

他也提到，明年度國防預算將占GDP3.32％，可望在2030年前達到GDP5％，一方面對外進行軍事採購，更重要的是要推動國防自主、發展國防工業。期盼業界能響應政府號召，利用人工智慧、智慧化發展投入國防工業，一起來報國。

賴清德指出，政府也會持續協助機械產業布局海外，拓展國際多元市場，建立全球鏈結，讓世界再一次見識臺灣機械的實力與價值。並提到，美國川普總統希望美國能再工業化，並成為人工智慧的世界中心，「這兩個目標臺灣都能予以協助」。

他認為，再工業化要靠大家，人工智慧的世界中心要靠臺灣的半導體、資通訊以及電子零組件產業。希望跟美國談對等關稅，除了平衡臺美貿易逆差以外，也希望能讓臺灣產業進一步和美國合作，讓臺灣的產業實力更增強。

他重申，機械業是臺灣製造業的支柱，也是臺灣的工業之母。面對國內外的變局和挑戰，政府審慎因應、勇敢承擔。相信只要國家團結、朝野合作，政府和產業界一起努力，一定會成功。盼共同繼續加油，讓產業的金流、訂單不中斷，讓人才、技術再升級。

