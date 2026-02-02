川普盼與伊朗達協議 市場緩解憂心油價回落

法新社報導，在美國總統川普(Donald Trump)表示希望和伊朗達成協議，緩解了對美、伊兩國在富產石油的中東地區爆發衝突的憂心之後，國際油價今天(2日)在亞洲交易中回跌。

在川普發表這番談論後，西德州中級原油(West Texas Intermediate)在亞洲的早盤交易中下跌3.4%來到62.99美元；倫敦北海布倫特原油(Brent)則下跌3.2%來到67.09美元。

隨著美國持續對區域進行部署、升高與伊朗的緊張情勢，伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)警告，如果美國攻擊伊朗，將會引發區域戰爭。川普1日對此表示，他希望能與伊朗達成協議。

川普說，「希望我們可以達成協議。如果我們沒能達成協議，那我們就會知道他說的對不對」。 (編輯:柳向華)