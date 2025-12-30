川普盼速推加薩和平第二階段 嚴厲警告哈瑪斯：解除武裝否則「付出慘痛代價」

美國總統川普週一在佛羅里達州會晤以色列總理納坦雅胡。（翻攝自納坦雅胡X）

美國總統川普週一（29日）在佛羅里達州會晤以色列總理納坦雅胡，雙方就中東局勢進行深入會談。川普在會後記者會上明確表示，希望能「非常迅速地」推動加薩和平計畫進入第二階段，並向哈瑪斯發出嚴厲警告，要求該組織必須在短時間內解除武裝，否則將會「付出慘痛代價」。

《BBC》報導，這份於去年10月生效的20點和平計畫，目前正處於關鍵轉折點。根據計畫架構，第二階段將在加薩成立技術官僚政府，並由哈瑪斯解除武裝換取以色列撤軍及啟動災後重建。川普強調，以色列至今已「百分之百履行計畫」，並認為重建工作理應儘速展開。

然而，哈瑪斯方面則堅持解除武裝必須與建立獨立巴勒斯坦國的進展掛鉤，加上批評者擔憂納坦雅胡可能採取「先武裝、後撤軍」的策略來拖延進程，使得第二階段的落實仍充滿變數。

除了加薩局勢，川普也對伊朗展現了強硬立場。他引述情報指出，儘管美軍已在去年6月重創伊朗核設施，但德黑蘭疑似正利用新據點重啟計畫。川普警告，若伊朗恢復研發彈道飛彈或核武，美國不排除支持另一波大規模軍事行動以徹底剷除威脅。對此，伊朗官方則強力回擊，斥之為心理戰，並揚言任何侵略行為都將招致「立即且嚴厲」的報復。

在敘利亞議題上，川普展現了與過往不同的外交思維。他為去年接掌政權的敘利亞總統沙拉辯護，稱其雖然手段強硬，但正致力於治理國家，並呼籲以色列應嘗試與新政府和平共處。川普直言「你不可能找個合唱團男孩來領導敘利亞」，顯示其對當前敘國政權的現實主義態度。隨著美國已於6月撤銷對敘制裁，未來該地區的權力平衡是否會因美敘關係變動而重新洗牌，已成為國際關注的焦點。

