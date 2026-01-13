川普真想武力攻擊伊朗 傳副總統范斯正極力勸阻

美國副總統范斯(左一)傳正積極勸退美國總統川普下令攻打伊朗政府。美聯社資料照片



伊朗政府血腥鎮壓全國性示威震驚國際社會。美國總統川普則是揚言動用武力介入。美國媒體報導指出，美國副總統范斯和其他內閣成員正在極力勸阻川普動用軍事選項，想說服他先透過外交協商解決問題。

《華爾街日報》（WSJ）週一（1/12）報導，范斯（JD Vance）和部分資深官員正在努力說服川普，在使用武力選項前先透過外交管道和德黑蘭政府進行協商，阻止伊朗繼續血腥鎮壓示威民眾。

不過報導也引述熟知內情人士說，范斯雖然反對美國介入任何國際衝突，但他認為伊朗對美國構成真實威脅，因此對於空襲伊朗保持開放態度。

部分官員表示，川普目前傾向下令軍隊攻打伊朗，但會先與內閣成員討論後再視情況做出決定。據悉，川普可能先展開空襲，再與德黑蘭當局進行外交談判。川普本人週日（1/11）也表示會先打再說：「我們必須度目前所發生的事（意指血腥鎮壓）先採取行動，接著才會見面會談。」

對於WSJ最新的報導內容，范斯透過發言人否認力勸川普不動用武力。該發言人表示：「副總統范斯和國務卿盧比歐正一起向總統提交一系列選項，包括外交途徑和軍事行動。他們並未對所提選項有任何偏好傾向。」

據悉，川普將於週二（1/13）這天和資深幕僚開會討論採取何種選項，其中包括網路攻擊、新的經濟制裁、支持網路上的推翻政權宣傳等。部分官員擔憂，若此時採取軍事攻擊，將坐實德黑蘭政權稱此次全國性示威乃美國和以色列幕後操控的指控。

