美國總統川普1周內在國際上連幹了兩件看似瘋狂而又讓人跌破眼鏡的大事，分別是抓了委內瑞拉總統馬杜洛與一口氣退出了66個國際組織。這兩件看似風馬牛不相及的事，其實內在邏輯有非常緊密的連結，那就是美國孤立主義的再起。

這個內在邏輯就是美國前國務卿希拉蕊於去年11月12日公開演講中丟出的重磅炸彈：美國戰爭部的訊息指出，川普政府正在考量一個全球勢力範圍的重畫，美國全面收縮至西半球，東歐將由俄羅斯主導，東亞事務則交由中國處理。

此事並得到美國戰爭部人士的證實，但只輕描淡寫表述為「並未達政策層次」。可就現下川普作法的發展來看，已完全走向此一方向。若是再加上白宮副幕僚長米勒所說：「格陵蘭應該成為美國的一部分」來看，情勢更清楚，那就是「而今天下三分，美國退出全球警察的地位；只管好她本身勢力範圍的一畝三分地，不容他人染指」。而這也可以解釋，為何川普甚至敢直接擄走大陸與俄羅斯的油輪，因為「委內瑞拉是我的地盤。」

換言之，川普要美國退出二戰後的全球角色，全面重新思考全球地緣戰略。如此，美國在調停俄烏衝突的《28點和平協議》完全倒向俄羅斯也就不足為奇，那不過是尊重俄羅斯的勢力範圍而已。而川普和習近平於去年11月24日通話後，隨後與日相高市早苗通話，迫使高市立即改口。日媒披露，川普在通話中嚴厲告誡高市不得插手台灣問題。

如果是在這樣的思維設計下，美方於去年5月派人赴台告誡台北勿對北京挑釁，直接導致賴清德在去年5月就職周年演講、國慶談話與今年元旦國慶演說等3個談話中，避免談及兩岸政策來看，這個架構已昭然若揭。

這也就是去年11月下旬「川習通話」後，川普在社群軟體發出兩人對話時的考量。當時川普是在討論完農產品大豆、芬太尼等議題後說：「現在，我們可以開始把眼光放在大的圖像上了。為此，習主席邀我4月訪問北京。」換言之，真正的一盤大棋是4月川普的北京行才會開始。無論是從北京兩度提出的「大膽計畫」，到習表示雙方要「算大帳」，都是符合雙方利益設計的。

最重要的是，川普也知道，他當下這一連串的國際豪賭已在國內引發亂象，如果沒有今年期中選舉的勝選做背書，則現在一切的主張與作為最終將只是鏡花水月，甚至對他的彈劾案都有不利的影響。所以4月北京行對川普尤為重要，對此，民進黨政府還有什麼可說的嗎？（作者為資深媒體人）