川普真準備動手了? 美列50攻擊目標全面曝光 伊朗軍事核心遭鎖定

伊朗已向美國發出明確警告，若總統川普下令對伊朗發動軍事攻擊，德黑蘭將直接打擊美國在中東地區的軍事基地。 圖:翻攝自X帳號@MarioNawfal

[Newtalk新聞] 中東局勢持續升溫。根據《路透社》報導，伊朗已向美國發出明確警告，若總統川普下令對伊朗發動軍事攻擊，德黑蘭將直接打擊美國在中東地區的軍事基地。美國官員也向路透證實，出於安全考量，美軍正從部分中東基地撤離人員，以降低潛在風險。

以色列方面評估指出，美國可能介入衝突的可能性正在上升，但實際行動的時間點與打擊規模仍不明朗。不過，多項跡象顯示，美方的軍事準備已不再只是象徵性部署。

與此同時，《路透社》引述外交管道消息指出，沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼已私下向白宮發出警告，強調任何試圖推翻伊朗政權的軍事行動，恐將嚴重破壞全球石油市場穩定，並對美國經濟造成反噬，呼籲華府避免採取軍事冒險。

更引發關注的是卡達的最新動向。多名外交消息人士向《路透社》透露，美軍已接獲命令，須在當天結束前撤離位於卡達的烏代德空軍基地。該基地是美軍在中東最大的軍事據點，平時駐紮約一萬名美軍人員。雖然官方尚未對撤軍原因作出說明，但外交圈普遍認為，如此規模的撤離行動「極不尋常」，往往意味著更大行動正在醞釀中。

美軍已接獲命令，須在當天結束前撤離位於卡達的烏代德空軍基地。 圖:翻攝自X帳號@MarioNawfal

在此背景下，川普的伊朗 50 個打擊名單的細節逐步浮出水面。英國《每日郵報》與義大利《共和國報》引述消息指出，川普政府目前已掌握一份高度機密的軍事打擊清單，列出伊朗境內 50 個高價值目標，主要集中於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）體系。

報導指出，這份名單涵蓋德黑蘭用於鎮壓抗議活動的核心軍事指揮中心、特定基地與安全旅，以及負責協調鎮壓行動的 IRGC-Basij 地區中心。相關鎮壓行動據稱已造成超過 2,000 名抗議者喪生。消息人士直言，這份清單的戰略意圖相當明確，就是對伊朗最高權力核心施加致命壓力，最終迫使最高領袖哈梅內伊下台。白宮不僅掌握這些目標的精確座標，也被形容為「耐心正在迅速耗盡」。

消息人士直言，這份清單的戰略意圖相當明確，就是對伊朗最高權力核心施加致命壓力，最終迫使最高領袖哈梅內伊下台。 圖:翻攝自X帳號@NOELreports

《阿拉伯電視台》（Al Arabiya）進一步披露，部分美軍人員已被告知必須在「今晚前」撤離烏代德空軍基地。美國大使館對此拒絕置評，被外界解讀為這並非例行演習。該媒體指出，在過去對伊朗核設施採取行動前，美方也曾採取相同模式先低調撤離人員，隨後才公開行動。

另一方面，伊朗已同步向區域國家發出警告。阿拉伯與中東外交消息指出，德黑蘭明確告知周邊國家，一旦伊朗遭到攻擊，其境內美軍基地將成為反擊目標。這項警告已引發高度警戒。過去 24 小時內，土耳其外長已兩度與伊朗外長通話，並積極聯繫區域多國，試圖在局勢全面失控前進行斡旋。

