川普真要打伊朗嗎？ 外媒：未見大規模武力集結、航艦馳援要數周

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕伊朗反政府示威引發血腥鎮壓，外界關注美國總統川普將決定如何介入，以及是否動用軍事手段。不過，外國軍事媒體「戰區」(The War Zone)報導，目前未見美軍在中東大規模海、空兵力集結現象，戰機、運輸機與加油機也未異常調動；假如美軍要派航艦跨海增援，可能也要數周時間。

「戰區」報導，美軍在卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及約旦等國，仍保有堅實的空軍基地，且美國空中兵力具備「長程奔襲」能量，例如，美國去年對伊朗核設施發動打擊時，B-2轟炸機就是從從密蘇里州的懷特曼空軍基地起飛；現有的B-52及B-1B轟炸機，也具備從美國本土起飛，直接飛到目標區執行任務，或保有「前緣部署」的戰術彈性。

這篇報導分析，即使戰力強大的航艦，並非打擊伊朗的唯一選項，但假如美軍須倚靠航艦行動，從美國本土抽調可能需耗時數周；部署在海外的航艦部分，「福特號」航艦打擊群持續在美國南方司令部(SOUTHCOM)作戰區之內，持續緊盯委內瑞拉的動態；位於南海的林肯號航艦打擊群，則是最可能被抽調的兵力。

雖然伊朗現面臨內外交迫的窘境，但報導指出，考量伊朗去年與以色列爆發軍事衝突後，可能還保有大量的短程彈道飛彈、巡弋飛彈，且考慮美軍若對伊朗發動攻擊，將遭致比去年6月發動打擊伊朗核設施後的報復來得猛烈，因此，美軍近期可能會加派空運機隊，將防空系統、人員運往中東。

