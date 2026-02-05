川普眼中只剩價格 白營質疑台美關係

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平4日晚間進行通話，談及台灣議題，賴清德總統5日稱「中美台三邊關係維持四個不變」。對此，民眾黨團批評，中華民國政府不可任由外力予取予求，以為跪舔就能花錢消災，呼籲賴清德應嚴肅面對瞬息萬變的美中情勢變化，切勿太過鴕鳥心態、一廂情願。民眾黨主席黃國昌5日感嘆，台美交往過程中，川普談的從來不是民主、價值，而是「價格」，在意的只有台灣花多少錢買武器、移多少半導體去美國，不認為川普有那麼在意台灣主權。

民眾黨立院黨團5日晚間表示，川習通話的具體內容，賴總統是否真的有所掌握？賴清德口中的「四個不變」虛無縹渺，國人只見「1.25兆天價軍購金額不變」、「5000億美元投資規模不變」、「關鍵核心技術必須外移到美國不變」，然而「美中熱線溝通無礙不變」，但美國的國防戰略邏輯早已生變，賴總統試圖輕描淡寫，只暴露出自己對國際情勢變動反應遲鈍，或一廂情願的自我感覺良好。

民眾黨團強調，呼籲賴總統與行政團隊應盡速向美方確認訊息，在川、習4月正式見面前，清楚向美方表示捍衛主權與民主的立場，萬萬不可鴕鳥心態，矇眼裝瞎任由外力偷走台灣的籌碼與尊嚴，還喜滋滋的坐等分紅、出賣台灣。

黃國昌表示，過去台美交往過程中，我方非常重視民主同盟跟價值，但大家仔細看川普上任至今的表現跟發言，談的從來不是民主、價值，從頭到尾談的都是「價格」，川普在意的是利用大國博弈外交過程中，美國可以得到什麼好處。

黃國昌說，可以發現川普跟中國不太討論軍事議題，在乎的是要拿到經濟利益，「對於台灣主權，我也不認為川普有那麼在意。」因為川普提及台灣時，最常提的就是台積電，而台灣政府也非常配合將40％產能、供應鏈往美輸出，「我們冷靜下來再想一想，台灣在過程中到底得到什麼？」