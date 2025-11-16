川普眼中台灣可割可棄？翁履中看智庫圈風向轉變：美國在乎的是「和平」不是統一

美國總統川普是否會在戰略盤算下出賣台灣，成為外界密切觀察的敏感議題。對此，美國德州山姆休士頓州立大學副教授翁履中指出，我們要知道美國在乎的是「和平」這兩個字，不是統一，統一或者是分離對美國來說不重要，重點是怎麼樣能夠和平讓美國不要涉入兵凶戰危、不要投入軍事資源，這才是美國的核心利益。

翁履中在風傳媒節目《下班國際線》提到，從台灣角度我們怎樣讓美國看到，台灣除了跟中國競爭當中可能可以幫助美國提供一些優勢或是一些籌碼外，還有哪些值得重視的地方，這是現在台灣面對川普政府特別需要去努力的，「我知道非常困難，但某種程度來說，台灣必須要集思廣益，要跳脫出政黨的分歧，現在面對的局勢不只是來自北京的壓力，甚至是來自華府的逆風，都是我們要重視的問題。」

翁履中：川普沒把台灣看得很重要

至於台灣在華盛頓處境到底多難？翁履中直言，「難在沒有人要聽我們說話」，在拜登時期是最明顯的對比了。拜登時期跟前總統蔡英文事實上溝通非常融洽，雖然沒有正式官方的邦交關係，可是雙方溝通無礙，包括當時AIT理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）對台灣也非常友善，而且跨越黨派的都可以很容易進行溝通。

翁履中表示，但現在是跨越黨派，兩黨基本上都沒有辦法有良好溝通，這是台灣一個非常深層的問題。更進一步說，AIT理事主席到現在川普已經上任總統十多個月，AIT理事主席還是代理的情況，還不是一個美國正式的官員，這對台灣已經是一個很強的訊號，就是說川普看待台灣，他真的沒有把台灣看得很重要，所以這對我們來講真的是逆風所在，在於溝通都沒辦法順利。

中美差距快速拉近 美國鷹派急出手壓制對中讓步

翁履中說明，美國為什麼現在開始出現這麼多的警惕，基本上有2個重點。首先，中美之間的實力真的差距變很小，這個小已經小到了包括美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）這些非常鷹派的人士都非常緊張，最新看到的消息，就是川普暫時的在大家反對下，暫停輝達Blackwell晶片出口到中國。

翁履中透露，本來川普想要對中國釋放出善意，可是包括博明等人動用所有關係，親右派所有跟政策、科技業有關的人士都在川普身邊強力強調，不是先進晶片或是非先進晶片的問題，是中國科技人才如果有AI相關晶片輸出，就會拉近雙方科技實力，所以這已經反映出中美雙方實力大幅追近。

翁履中續指，第二個重點是，川普其實真的不是只在意地緣戰略，所以他們對於中國的掌握，基本上，川普從華爾街的角度來看是沒辦法拿捏好北京的變化，甚至有可能被北京給呼攏，這是川普身邊的人非常擔心的事情。

智庫風向轉變 台灣未來在美國政策中面臨更多變數

翁履中總結，所以從以上兩點可以看到為什麼智庫圈逐漸出現風向轉變，因為這些擔心是反映出來整個華府因為不在乎台灣，或是因為中美之間很緊張，所以有人要開始揣測說要做出什麼樣的建議，可能可以被川普喜歡，或是可能可以被大家聽見，這種情況下就會有更多不同的聲音，我們要擔心的是，接下來可能還會有更多聲音。

