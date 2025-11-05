「川普眼中釘」當選紐約市長 曼達尼宣戰:川普放馬過來

曼達尼當選紐約市長後，和有敘利亞血統的藝術家妻子，一起登台向選民致謝。（圖／達志影像美聯社）

在川普上任後，美國首次有三個地方舉行選舉，結果民主黨三戰全贏，甚至讓維吉尼亞州，由紅轉藍。其中紐約市，年僅34歲的民主黨候選人曼達尼，宣布勝選，由於川普一直把他視為眼中釘，在勝選演說上，曼達尼直接開嗆川普。

紐約市迎來首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani），這位34歲的移民背景政治人物在的市長選舉中以近9%的優勢擊敗對手。出生於烏干達、7歲時隨家人移民美國的曼達尼，以「民主社會主義者」自居，主打凍結房租、免費公車和普及兒童照顧等民生議題，成功贏得選民支持。儘管曼達尼面臨川普的強烈批評及「共產主義者」的標籤，他仍堅定捍衛移民價值，並公開宣示紐約將繼續是一座由移民建立、驅動並領導的城市。

這次選舉被視為川普連任後的首場政治考驗，結果顯示民生物價成為選民最關切的議題，佔56%，遠超過犯罪問題的22%。曼達尼在勝選演說中直接點名川普，強調如果川普想對移民下手，就必須先越過所有紐約人。曼達尼表示，紐約將繼續是一座移民之城，由移民所建立、由移民所驅動，而從現在起，將由移民領導。

曼達尼的政治崛起速度令人驚訝，他2018年才取得美國公民身分，2020年首次當選紐約州眾議員，被視為政治菜鳥，卻在短時間內成功當選紐約首位穆斯林市長。面對網路上的種族歧視言論，曼達尼展現出類似年輕網紅的應對方式，用幽默手法見招拆招，甚至不避諱講阿拉伯文以拉攏穆斯林選票。

曼達尼的妻子Rama Duwaji擁有敘利亞血統，是一位經常描繪中東女性和巴勒斯坦人困境的Z世代藝術家。競選期間，曼達尼公開支持巴勒斯坦並批評以色列的立場，曾被對手共和黨紐約市長候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）批評為煽動反猶太情緒的人。川普也曾發文警告，任何投票給曼達尼的猶太人都是笨蛋。

在選舉最後關頭，川普發動棄保策略，呼籲選民投給從民主黨脫黨參選的前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。開票結果顯示，雖然棄保效應確實發生，共和黨選票集中給古莫，但他仍輸給曼達尼近9%。CNN首席數據分析師Harry Enten指出，多數選民表示生活成本是最重要的議題，這正是曼達尼在初選和大選中主打的議題。

曼達尼支持者表示選擇他是因為「受夠了一成不變」，認為紐約需要改變。另一位支持者則認為對手古莫脫離民眾生活，表示「古莫根本不知道一打雞蛋多少錢，而曼達尼肯定知道」。這次選舉結果，連同共和黨在維吉尼亞州長、紐澤西州長選舉的失利，以及加州選區重劃公投的通過，使共和黨對明年期中選舉前景感到擔憂。

